На Одещині оголосили дні жалоби через пожежу у коледжі

ukru
18:19 • 2489 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 28608 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 53068 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 119841 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 111334 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 130901 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 128398 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127614 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171651 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268668 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 80155 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 23653 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 55929 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 100515 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 51054 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 11046 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 119843 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 130903 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 128401 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112903 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 2541 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 15597 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 14223 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 51054 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 80155 перегляди
Актуальне
На Одещині оголосили дні жалоби через пожежу у коледжі

На Одещині оголосили дні жалоби через пожежу у коледжі

Київ • УНН

 • 11089 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Одеській області оголосили 5-6 грудня днями жалоби у зв'язку із пожежою у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Одеської обласної державної адміністрації.

"У зв’язку з трагедією, яка сталась у місті Одеса 4 грудня 2019 року і призвела до загибелі людей – оголосити 5-6 грудня 2019 року в області днями жалоби за загиблими", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що у дні жалоби на всій території області потрібно приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

"Всі розважальні заходи мають бути скасовані", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки та права почалась о 10 годині ранку 4 грудня.

Через пожежу загинула одна людина.

Також нагадаємо, в Одесі оголосили 5-6 грудня днями жалоби у зв'язку із пожежою у коледжі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.23
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,015.50
S&P 500
$5,652.09
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,020.20
Ethereum
$1,968.95