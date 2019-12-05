На Одещині оголосили дні жалоби через пожежу у коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Одеській області оголосили 5-6 грудня днями жалоби у зв'язку із пожежою у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Одеської обласної державної адміністрації.
"У зв’язку з трагедією, яка сталась у місті Одеса 4 грудня 2019 року і призвела до загибелі людей – оголосити 5-6 грудня 2019 року в області днями жалоби за загиблими", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що у дні жалоби на всій території області потрібно приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.
"Всі розважальні заходи мають бути скасовані", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки та права почалась о 10 годині ранку 4 грудня.
Через пожежу загинула одна людина.
Також нагадаємо, в Одесі оголосили 5-6 грудня днями жалоби у зв'язку із пожежою у коледжі.