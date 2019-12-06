Рятувальники вже обстежили підвал згорілого коледжу в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, рятувальники обстежили підвал, у ньому постраждалих не виявили. Також вони почали розбирати конструкції і планують провести додаткову експертизу. Про це під час доповіді про хід аварійно-рятувальної операції розповів керівник ГУ ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак, передає УНН.
"Постраждалих у підвалі не знайдено. Проведено обстеження підвальних приміщень, постраждалих так само не виявлено, підвальні приміщення з другого боку будівлі з лівого крила. Експертними групами проведено замір рівня коливання конструкції будівлі, і сьогодні буде зроблена повторна експертиза, тому що дальна стінка рухається... Проведено розбір конструкції верхньої частини будівлі. Вивезено 270 метрів кубічних будівельного сміття, триває розбір конструкції на рівні другого поверху. Зараз рятувальники намагаються завалити внутрішню стінку для того, щоб туди могли зайти люди, внутрішня стінка коливається", - розповів він.
Так, станом на 10:00 на місці працює 257 осіб і 47 одиниць техніки.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.