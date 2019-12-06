Спасатели уже обследовали подвал сгоревшего колледжа в Одессе

"Пострадавшие в подвале не найдены. Проведено обследование подвальных помещений, пострадавших также не обнаружено, подвальные помещения с другой стороны здания с левого крыла. Экспертной группой проведено замер уровня колебания конструкции здания, и сегодня будет сделана повторная экспертиза, так как дальняя стенка движется... Проведен разбор конструкции верхней части здания. Вывезено 270 кубических метров строительного мусора, продолжается разбор конструкции на уровне второго этажа. Сейчас спасатели пытаются завалить внутреннюю стенку для того, чтобы туда могли зайти люди, внутренняя стенка колеблется", - рассказал он.

По состоянию на 10:00 на месте работает 257 человек и 47 единиц техники.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.