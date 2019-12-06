Пожежа у коледжі в Одесі: знайшлася зникла дівчина

КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Одесі знайшлася дівчина, яка вважалася зниклою безвісті внаслідок пожежі у коледжі. З’ясувалося, що під час трагедії її не було у палаючій будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.