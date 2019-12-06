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Пожежа у коледжі в Одесі: знайшлася зникла дівчина

Пожежа у коледжі в Одесі: знайшлася зникла дівчина

Київ • УНН

 • 9086 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Одесі знайшлася дівчина, яка вважалася зниклою безвісті внаслідок пожежі у коледжі. З’ясувалося, що під час трагедії її не було у палаючій будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"З нею все добре. Тимчасова відсутність зв’язку з дівчиною не пов’язана з подіями у коледжі на вулиці Троїцькій", – сказано у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що дівчина - дійсно колишня студентка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Однак на теперішній час у цьому закладі вона не навчається, а на момент пожежі знаходилася у зовсім іншому місці. На зв'язок з рідними не виходила через відсутність телефону.

Наразі пошуки 13-ти людей тривають.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

У поліції відкрили кримінальне провадження та розглядають дві можливі причини трагедії: підпал та порушення правил пожежної безпеки.

На даний момент рятувальники вже обстежили підвал будівлі, постраждалих у ньому не виявили.

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