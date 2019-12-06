Пожар в колледже в Одессе: нашлась пропавшая девушка

"С ней все хорошо. Временное отсутствие связи с девушкой не связано с событиями в колледже на улице Троицкой", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что девушка - действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако в настоящее время в этом заведении она не учится, а на момент пожара находилась в совершенно другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона.

Сейчас поиски 13-ти человек продолжаются.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В полиции открыли уголовное производство и рассматривают две возможные причины трагедии: поджог и нарушение правил пожарной безопасности.

На данный момент спасатели уже обследовали подвал здания, пострадавших в нем не обнаружили.