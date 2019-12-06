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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 75621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пожар в колледже в Одессе: нашлась пропавшая девушка

Пожар в колледже в Одессе: нашлась пропавшая девушка

Киев  •  УНН

 • 9085 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Одессе нашлась девушка, которая считалась пропавшей без вести в результате пожара в колледже. Выяснилось, что во время трагедии ее не было в горящем здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"С ней все хорошо. Временное отсутствие связи с девушкой не связано с событиями в колледже на улице Троицкой", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что девушка - действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако в настоящее время в этом заведении она не учится, а на момент пожара находилась в совершенно другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона.

Сейчас поиски 13-ти человек продолжаются.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В полиции открыли уголовное производство и рассматривают две возможные причины трагедии: поджог и нарушение правил пожарной безопасности.

На данный момент спасатели уже обследовали подвал здания, пострадавших в нем не обнаружили.

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