Пожар в колледже в Одессе: нашлась пропавшая девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Одессе нашлась девушка, которая считалась пропавшей без вести в результате пожара в колледже. Выяснилось, что во время трагедии ее не было в горящем здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"С ней все хорошо. Временное отсутствие связи с девушкой не связано с событиями в колледже на улице Троицкой", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что девушка - действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако в настоящее время в этом заведении она не учится, а на момент пожара находилась в совершенно другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона.
Сейчас поиски 13-ти человек продолжаются.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
В полиции открыли уголовное производство и рассматривают две возможные причины трагедии: поджог и нарушение правил пожарной безопасности.
На данный момент спасатели уже обследовали подвал здания, пострадавших в нем не обнаружили.