Пожежа у коледжі в Одесі: порушення пожежної безпеки виявили ще в 2014 році

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Порушення пожежної безпеки в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу були виявленні ще у 2014 році, зокрема не всюди була пожежна сигналізація та були порушення з оповіщенням. Про це під час доповіді про хід аварійно-рятувальної операції розповів керівник ГУ ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак, передає УНН.