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Пожежа у коледжі в Одесі: порушення пожежної безпеки виявили ще в 2014 році

Пожежа у коледжі в Одесі: порушення пожежної безпеки виявили ще в 2014 році

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Порушення пожежної безпеки в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу були виявленні ще у 2014 році, зокрема не всюди була пожежна сигналізація та були порушення з оповіщенням. Про це під час доповіді про хід аварійно-рятувальної операції розповів керівник ГУ ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак, передає УНН.

"Об’єкт перевірявся у 2014 році, було виявлено ряд недоліків, були складені акти", - зазначив він.

Також Федорчак розповів про порушення, які тоді були виявленні.

"Не скрізь була встановлена пожежна сигналізація, були порушення з оповіщенням, коридори будівлі були оздобленні пластиковими панелями, вони відповідно дають багато диму", - додав він.

Окрім того керівник ГУ ДСНС України в області пояснив, що за порушення таких правил призначений маленький штраф.

"На жаль, штрафи дуже маленькі, я не можу сказати, який тоді був виписаний штраф, але не дуже велика сума, максимальний штраф був виписаний… до 1000 гривень", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.

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