Пожар в колледже в Одессе: нарушения пожарной безопасности обнаружили еще в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Нарушения пожарной безопасности в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были обнаружены еще в 2014 году, в частности не везде была пожарная сигнализация и были нарушения с оповещением. Об этом во время доклада о ходе аварийно-спасательной операции рассказал руководитель ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак, передает УНН.
"Объект проверялся в 2014 году, был обнаружен ряд недостатков, были составлены акты", - отметил он.
Также Федорчак рассказал о нарушениях, которые тогда были обнаружены.
"Не везде была установлена пожарная сигнализация, были нарушения с оповещением, коридоры здания были отделаны пластиковыми панелями, они соответственно дают много дыма", - добавил он.
Кроме того руководитель ГУ ГСЧС Украины в области пояснил, что за нарушение таких правил предназначен маленький штраф.
"К сожалению, штрафы очень маленькие, я не могу сказать, какой тогда был выписан штраф, но не очень большая сумма, максимальный штраф был выписан... до 1000 гривен", - подытожил он.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.