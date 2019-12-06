Пожар в колледже в Одессе: нарушения пожарной безопасности обнаружили еще в 2014 году

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Нарушения пожарной безопасности в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были обнаружены еще в 2014 году, в частности не везде была пожарная сигнализация и были нарушения с оповещением. Об этом во время доклада о ходе аварийно-спасательной операции рассказал руководитель ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак, передает УНН.