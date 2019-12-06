Після пожежі у коледжі в Одесі до медиків звернулися вже 32 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Після смертельної пожежі у коледжі в Одесі до медичних закладів міста звернулися вже 32 особи, у тому числі 17 неповнолітніх. Наразі в стаціонарах медзакладів 22 постраждалих внаслідок пожежі, з них 12 - студенти. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеської міськради.
"Загалом до медичних закладів Одеси звернулися 32 особи, постраждалі на пожежі, в тому числі: неповнолітні діти – 17, дорослі – 15 (серед них 7 співробітників ДСНС). З них 30 пацієнтів були госпіталізовані до лікарень, а двоє студентів звернулися за медичною допомогою амбулаторно", - вказали у мерії.
Усім пацієнтам, як вказано, надається кваліфікована медична допомога, постраждалі забезпечені усіма необхідними медикаментами і препаратами крові в повному обсязі.
"Станом на 10:00 6 грудня 2019 року 7 постраждалих виписані з лікарень. У більшості пацієнтів відзначається позитивна динаміка у стані здоров'я", - додали у міськраді.
Наразі в стаціонарах лікарень Одеси, як повідомляється, перебувають 22 постраждалих внаслідок пожежі. Серед них — 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області, а також 12 студентів та 4 співробітника коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. "Двоє пацієнтів перебувають у важкому стані, всі інші - у стані середньої важкості та задовільному. Одна пацієнтка померла у лікарні", - зауважили у мерії.
"Неповнолітні учні коледжу перебувають на лікуванні в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні, всі інші пацієнти - в міських клінічних лікарнях №1, №10, №11 та Клініці Одеського національного медуніверситету", - сказано у повідомленні.
Також надано перелік постраждалих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, станом на 10:00 6 грудня.
Студенти коледжу:
1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.
2. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.
3. Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.
4. Бахчеванжи Олена Василівна, 2003 р.н.
5. Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н.
6. Драняк Ірина Петрівна, 2004 р.н.
7. Рокіна Олена В'ячеславівна, 2001 р.н.
8. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.
9. Вінарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.
10. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.
11. Савельєва Ірина Володимирівна, 2001 р.н.
12. Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.
Співробітники коледжу:
1. Глазкова Любов Сергіївна.
2. Хмарська Вікторія Василівна.
3. Попова Наталя Петрівна.
4. Волошановська Ганна Василівна.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.