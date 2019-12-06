Після пожежі у коледжі в Одесі до медиків звернулися вже 32 людини

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Після смертельної пожежі у коледжі в Одесі до медичних закладів міста звернулися вже 32 особи, у тому числі 17 неповнолітніх. Наразі в стаціонарах медзакладів 22 постраждалих внаслідок пожежі, з них 12 - студенти. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеської міськради.