После пожара в колледже в Одессе к медикам обратились уже 32 человека

"В целом в медицинские учреждения Одессы обратились 32 человека, пострадавшие на пожаре, в том числе: несовершеннолетние дети - 17, взрослые - 15 (среди них 7 сотрудников ГСЧС). Из них 30 пациентов были госпитализированы в больницы, а двое студентов обратились за медицинской помощью амбулаторно", - указали в мэрии.

Всем пациентам, как указано, оказывается квалифицированная медицинская помощь, пострадавшие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами крови в полном объеме.

"По состоянию на 10:00 6 декабря 2019 года 7 пострадавших выписаны из больниц. У большинства пациентов отмечается положительная динамика в состоянии здоровья", - добавили в горсовете.

Сейчас в стационарах больниц Одессы, как сообщается, находятся 22 пострадавших в результате пожара. Среди них - 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, а также 12 студентов и 4 сотрудника колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. "Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Одна пациентка умерла в больнице", - отметили в мэрии.

"Несовершеннолетние учащиеся колледжа находятся на лечении в Одесской областной детской клинической больнице, остальные пациенты - в городских клинических больницах №1, №10, №11 и Клинике Одесского национального медуниверситета", - говорится в сообщении.

Также дан перечень пострадавших, находящихся на стационарном лечении, по состоянию на 10:00 6 декабря.

Студенты колледжа:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

2. Свердленко София Валерьевна, 2002 г.р.

3. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

4. Бахчеванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

5. Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.

6. Драняк Ирина Петровна, 2004 г.р.

7. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.

8. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.

9. Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.

10. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

11. Савельева Ирина Владимировна, 2001 г.р.

12. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.

Сотрудники колледжа:

1. Глазкова Любовь Сергеевна.

2. Хмарская Виктория Васильевна.

3. Попова Наталия Петровна.

4. Волошановская Анна Васильевна.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.