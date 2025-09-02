$41.370.05
Ексклюзив
08:46 • 4592 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 9084 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 15826 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 29634 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 20105 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 40666 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 46560 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 66865 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 49441 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192616 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Повітряна атака на Київ: уламок БПЛА впав у зеленій зоні - Кличко

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків російського безпілотника на зелену зону. Екстрені служби вже працюють на місці події.

Повітряна атака на Київ: уламок БПЛА впав у зеленій зоні - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків російського безпілотника у Дніпровському районі столиці. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, уламок БПЛА впав на зелену зону. Екстрені служби спрямовані на місце події, додав Кличко.

Він додав, що атака ворожих безпілотників триває і закликав жителів столиці перебувати в укриттях.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перевірку інформації щодо падіння уламків БПЛА.

Нагадаємо

У вівторок, 2 вересня, російські БПЛА атакували Київ - у столиці України працює ППО, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих БПЛА на лівому березі.

Євген Устименко

Віталій Кличко
Україна
