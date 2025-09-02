Повітряна атака на Київ: уламок БПЛА впав у зеленій зоні - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків російського безпілотника у Дніпровському районі столиці. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, уламок БПЛА впав на зелену зону. Екстрені служби спрямовані на місце події, додав Кличко.

Він додав, що атака ворожих безпілотників триває і закликав жителів столиці перебувати в укриттях.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перевірку інформації щодо падіння уламків БПЛА.

Нагадаємо

У вівторок, 2 вересня, російські БПЛА атакували Київ - у столиці України працює ППО, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих БПЛА на лівому березі.