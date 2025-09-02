$41.320.06
Ексклюзив
06:00 • 2424 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 3698 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 20649 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 34114 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 44999 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 43726 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 188327 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106756 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 195304 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 202412 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО 2 вересня 2025

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Ворожі дрони атакують столицю України. У Києві працює ППО, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих БпЛА на лівому березі.

Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО

Ворожі дрони атакують столицю, у місті працює ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150 ударними БПЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони збили 120 літальних апаратів, зафіксовано влучання 30 БПЛА.

Ольга Розгон

