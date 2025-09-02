Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО 2 вересня 2025

Ворожі дрони атакують столицю, у місті працює ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150 ударними БПЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони збили 120 літальних апаратів, зафіксовано влучання 30 БПЛА.