Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО 2 сентября 2025

Вражеские дроны атакуют столицу, в городе работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях - говорится в сообщении.

В ночь на 2 сентября россияне атаковали Украину 150 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны сбили 120 летательных аппаратов, зафиксировано попадание 30 БПЛА.