Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО 2 сентября 2025
Киев • УНН
Вражеские дроны атакуют столицу Украины. В Киеве работает ПВО, силы противовоздушной обороны работают по вражеским БпЛА на левом берегу.
Вражеские дроны атакуют столицу, в городе работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях
Напомним
В ночь на 2 сентября россияне атаковали Украину 150 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны сбили 120 летательных аппаратов, зафиксировано попадание 30 БПЛА.