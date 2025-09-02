Воздушная атака на Киев: обломок БПЛА упал в зеленой зоне - Кличко

$41.370.05
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
08:46 • 4534 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 8992 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 15756 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 29511 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 20041 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 40587 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 46522 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 66787 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 49430 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192607 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 4534 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 15748 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 29511 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 66787 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 92159 просмотра
Воздушная атака на Киев: обломок БПЛА упал в зеленой зоне - Кличко

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков российского беспилотника на зеленую зону. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Воздушная атака на Киев: обломок БПЛА упал в зеленой зоне - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков российского беспилотника в Днепровском районе столицы. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, обломок БПЛА упал на зеленую зону. Экстренные службы направлены на место происшествия, добавил Кличко.

Он добавил, что атака вражеских беспилотников продолжается и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о проверке информации о падении обломков БПЛА.

Напомним

Во вторник, 2 сентября, российские БПЛА атаковали Киев - в столице Украины работает ПВО, силы противовоздушной обороны работают по вражеским БПЛА на левом берегу.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Украина
Киев