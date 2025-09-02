Воздушная атака на Киев: обломок БПЛА упал в зеленой зоне - Кличко
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков российского беспилотника на зеленую зону. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков российского беспилотника в Днепровском районе столицы. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, обломок БПЛА упал на зеленую зону. Экстренные службы направлены на место происшествия, добавил Кличко.
Он добавил, что атака вражеских беспилотников продолжается и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о проверке информации о падении обломков БПЛА.
Напомним
Во вторник, 2 сентября, российские БПЛА атаковали Киев - в столице Украины работает ПВО, силы противовоздушной обороны работают по вражеским БПЛА на левом берегу.