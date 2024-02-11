Повідомляється про переміщення безпілотників Shahed у напрямку Вінниччини та Миколаєва

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про напрямок руху груп "шахедів" в різних частинах країни. Передає УНН

На північному напрямку, групи "шахедів" спостерігаються в районі Вінниччини, курсом на північ.

Одночасно на південному напрямку, "шахеди" спостерігаються в районі Миколаївщини, курсом на місто Миколаїв.

Повітряні Сили ЗС України зафіксували зміну напрямку руху кількох груп безпілотників "Шахід" у різних регіонах