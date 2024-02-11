Повідомляється про переміщення безпілотників Shahed у напрямку Вінниччини та Миколаєва
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення груп безпілотників Shahed іранського виробництва, які пересуваються в північному та південному напрямках країни.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про напрямок руху груп "шахедів" в різних частинах країни. Передає УНН
На північному напрямку, групи "шахедів" спостерігаються в районі Вінниччини, курсом на північ.
Одночасно на південному напрямку, "шахеди" спостерігаються в районі Миколаївщини, курсом на місто Миколаїв.
Повітряні Сили ЗС України зафіксували зміну напрямку руху кількох груп безпілотників "Шахід" у різних регіонах11.02.24, 01:50 • 71529 переглядiв