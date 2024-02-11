Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о направлении движения групп "шахедов" в разных частях страны. Передает УНН

На северном направлении, группы "шахедов" наблюдаются в районе Винницкой области, курсом на север.

Одновременно на южном направлении, "шахеды" наблюдаются в районе Николаевщины, курсом на город Николаев.

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах