Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  143104 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  173224 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  156679 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  207221 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  243483 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  207945 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  187288 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  206348 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  204376 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207289 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства, которые передвигаются в северном и южном направлениях страны.

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Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах

Военно-воздушные силы Украины сообщили об изменениях в передвижении групп беспилотников Shahed иранского производства в разных регионах страны: некоторые из них направляются на северо-запад от Винницы, на запад вдоль границы между Николаевом и Кировоградом, а также от Кировограда до Черкасс.

Война •   •  10542 просмотра
Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах

россияне наступают на многих направлениях вдоль линии соприкосновения на востоке Украины

Вражеские силы продвинулись вперед в нескольких местах вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в частности к северу от Авдеевки, а также вблизи Первомайского, Новомихайловки, Ивановки, Клищеевки и Георгиевки.

Война •   •  10392 просмотра
россияне наступают на многих направлениях вдоль линии соприкосновения на востоке Украины

Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие

В гостиничном комплексе в Тольятти (рф), где проходил фестиваль скорости, произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Новости Мира •   •  9111 просмотра
Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие

Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы

Воздушные силы Украины сообщили, что группы беспилотников Shahed иранского производства направляются в город Черкассы.

Война •   •  12209 просмотра
Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы

Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"

Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.

Политика •   •  11342 просмотра
Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"

Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

На атомной электростанции Шинон в центральной Франции вспыхнул пожар, в результате чего два энергоблока приостановили работу на время расследования причин.

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Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

Израиль требует отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини

Министр иностранных дел Израиля потребовал отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини после того, как появились сообщения о туннеле ХАМАС для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обнаруженном под штаб-квартирой агентства в Газе.

Политика •   •  13050 просмотра
Израиль требует отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини

Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве

На объекте в Николаеве произошел пожар. По словам мэра города пока не выяснены детали.

Война •   •  18024 просмотра
Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве

рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"

Следственный комитет рф объявил о прекращении предварительного следствия по делу о гибели российского крейсера "москва" в связи с тем, что местонахождение подозреваемых неизвестно.

Война •   •  18051 просмотра
рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"