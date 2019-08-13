Постпред Президента в Криму: претензії Росії на дніпровську воду не мають правового підґрунтя

"Крим є територією України. Крим не є територією РФ. Тому РФ не може ставити у міждержавних відносинах питань, пов’язаних зі Кримом. Питання, пов’язані з Кримом, може ставити лише держава-суверен, тобто Україна", - написав Кориневич.

Також він зазначив, що Україна перекрила не русло Дніпра, а канал, розміщений на території країни.

"Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України. На це Україна має повне право", - вказав постпред.

Крім того, він заявив, що, за всіма підрахунками, прісної води в Криму для потреб населення вистачає.

"У цілому, саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Тож усі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя", - заявив Кориневич.

Як повідомляв УНН, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав навіть гіпотетично не думати про відновлення поставок води та електропостачання в окупований Крим.

Раніше він називав умову відновлення подачі води в Крим.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році, поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.