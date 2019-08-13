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Постпред Президента в Крыму: претензии России на днепровскую воду не имеют правовой основы

Постпред Президента в Крыму: претензии России на днепровскую воду не имеют правовой основы

Киев  •  УНН

 • 12302 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Претензии России на воду из Днепра для оккупированного Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Об этом заявил в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя "очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды", передает УНН.

"Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина", - написал Кориневич.

Также он отметил, что Украина перекрыла не русло Днепра, а канал, расположенный на территории страны.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - отметил постпред.

Кроме того, он заявил, что, по всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.

"В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", - заявил Кориневич.

Как сообщал УНН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды и электроснабжения в оккупированный Крым.

Ранее он называл условие возобновления подачи воды в Крым.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров приостановили.

Запасы воды в Крыму пополняют с водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Украинские Национальные Новости

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