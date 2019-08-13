Постпред Президента в Крыму: претензии России на днепровскую воду не имеют правовой основы

КИЕВ. 13 августа. УНН. Претензии России на воду из Днепра для оккупированного Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Об этом заявил в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя "очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды", передает УНН.