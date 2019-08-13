Чубаров закликав навіть гіпотетично не думати про відновлення поставок води до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав навіть гіпотетично не думати про відновлення поставок води та електропостачання в окупований Крим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів", - зазначив Чубаров, коментуючи заяви окупаційної влади Криму щодо цього.
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З його слів, Україна зобов'язана використовувати природні ресурси, наявні на її території, в протистоянні російської агресії і для звільнення захоплених територій.