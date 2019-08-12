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Окупаційна влада Криму хоче попросити в України води з Дніпра

Окупаційна влада Криму хоче попросити в України води з Дніпра

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Окупаційна влада Криму планує звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро, яка бере свій витік в Росії. Зокрема таку ініціативу озвучив "заступник голови Ради міністрів - постпред Криму при президенті РФ" Георгій Мурадов, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, може бути, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", - сказав він на засіданні "ради щодо поліпшення інвестиційного клімату в республіці".

Ініціювати переговорний процес, за його словами, "необхідно для того, щоб вирішити багато питань північній частині Криму".

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Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові. Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.

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