Постанову про звільнення Олексія Кулеби подали до Верховної Ради

До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа Віткоффом
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
Постанову про звільнення Олексія Кулеби подали до Верховної Ради

Народний депутат Ярослав Желєзняк подав постанову про звільнення Олексія Кулеби з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій. Желєзняк зазначив, що причиною є системні провали та корупція, а також блокування трибун парламенту.

Постанову про звільнення Олексія Кулеби подали до Верховної Ради

До Верховної Ради України подали постанову про звільнення Олексія Кулеби з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Поки Рада призупинила свою роботу через повітряну тривогу, то подав Постанову про звільнення Олексія Кулеби

- написав нардеп.

Водночас ЗМІ повідомляють, що сьогодні низка депутатів блокували трибуни в сесійному залі.

Я б в інший час написав, як причину "за системні провали та корупцію". Але… цього разу просто скажу: давайте і його сьогодні звільнимо, щоб двічі не вставати

 - зазначив Желєзняк.

Довідка

Згідно даних з відкритих джерел, Олексій Кулеба народився у 1983 році в Києві. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки.

З 2005 по 2008 роки навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України. Кандидат наук з державного управління.

Трудову діяльність він розпочав в 2005 році: пройшов трудовий шлях від менеджера комунального підприємства Київської обласної ради "Київ – медіа", помічника низки народних депутатів України і депутатів місцевих органів самоврядування до чиновника різних підрозділів КМДА і Київської обласної державної адміністрації, а також Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій України.

Нагадаємо

У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.

Євген Устименко

