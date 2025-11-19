Постанову про звільнення Олексія Кулеби подали до Верховної Ради
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Желєзняк подав постанову про звільнення Олексія Кулеби з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій. Желєзняк зазначив, що причиною є системні провали та корупція, а також блокування трибун парламенту.
Деталі
Поки Рада призупинила свою роботу через повітряну тривогу, то подав Постанову про звільнення Олексія Кулеби
Водночас ЗМІ повідомляють, що сьогодні низка депутатів блокували трибуни в сесійному залі.
Я б в інший час написав, як причину "за системні провали та корупцію". Але… цього разу просто скажу: давайте і його сьогодні звільнимо, щоб двічі не вставати
Довідка
Згідно даних з відкритих джерел, Олексій Кулеба народився у 1983 році в Києві. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки.
З 2005 по 2008 роки навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України. Кандидат наук з державного управління.
Трудову діяльність він розпочав в 2005 році: пройшов трудовий шлях від менеджера комунального підприємства Київської обласної ради "Київ – медіа", помічника низки народних депутатів України і депутатів місцевих органів самоврядування до чиновника різних підрозділів КМДА і Київської обласної державної адміністрації, а також Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій України.
Нагадаємо
У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.