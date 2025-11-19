Постановление об увольнении Алексея Кулебы подано в Верховную Раду
Народный депутат Ярослав Железняк подал постановление об увольнении Алексея Кулебы с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий. Железняк отметил, что причиной являются системные провалы и коррупция, а также блокирование трибун парламента.
В Верховную Раду Украины подали постановление об увольнении Алексея Кулебы с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Подробности
Пока Рада приостановила свою работу из-за воздушной тревоги, то подал Постановление об увольнении Алексея Кулебы
В то же время СМИ сообщают, что сегодня ряд депутатов блокировали трибуны в сессионном зале.
Я бы в другое время написал, как причину "за системные провалы и коррупцию". Но… на этот раз просто скажу: давайте и его сегодня уволим, чтобы дважды не вставать
Справка
Согласно данным из открытых источников, Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика", квалификация магистра по международной экономике.
С 2005 по 2008 годы учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению.
Трудовую деятельность он начал в 2005 году: прошел трудовой путь от менеджера коммунального предприятия Киевского областного совета "Киев – медиа", помощника ряда народных депутатов Украины и депутатов местных органов самоуправления до чиновника различных подразделений КГГА и Киевской областной государственной администрации, а также Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин и территорий Украины.
Напомним
Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.