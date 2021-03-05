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Посли G7 закликали відкласти призначення до ВРП та КСУ до встановлення прозорого відбору

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Посли Групи семи сьогодні зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів, та закликали останніх відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих процесів відбору, які б заслуговували на довіру. Про це йдеться в повідомленні Послів G7 в Україні у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі. З цією метою Посли закликали З’їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Дипломати заявили, що під час зустрічі підкреслили прагнення G7 допомогти Україні у проведенні судової реформи, яка забезпечить неупереджене, незалежне, професійне, підзвітне та справедливе правосуддя для всіх українців.

Що було раніше

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо цього тижня заявив, що Венеційська комісія очікує на ухвалення Верховною Радою законопроектів, які дозволять здійснювати перевірку кандидатів на посаду судді КСУ за участі міжнародних експертів.

Контекст

27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

До цього, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ “не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві”.

10 грудня Венеційська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного Суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

У ньому, серед іншого, Комісією рекомендовано створити орган, що здійснював би перевірку кандидатів на посаду судді КСУ за участі міжнародних представників, зокрема з міжнародними експертами з прав людини та представниками громадянського суспільства, щоб гарантувати належні моральні і професійні якості суддів, йдеться у документі.

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