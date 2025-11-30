російський представник кремля кирило дмитрієв отримав від Американської торгової палати нагороду "За лідерство у сприянні діалогу між США та росією". Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

дмитрієв зазначив, що нині в росії працює понад 150 американських компаній, понад 70% з яких присутні на ринку понад 25 років.

Він також повторив трампівську критику колишнього президента США Джо Байдена та заявив, що через його політику американські компанії втратили понад 300 мільярдів доларів потенційного прибутку в росії.

