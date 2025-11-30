$42.190.00
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Графики отключений электроэнергии
Посланник путина дмитриев похвастался полученной наградой от США за содействие диалогу с россией

Киев • УНН

 • 672 просмотра

кирилл дмитриев, представитель Кремля, награжден Американской торговой палатой за лидерство в содействии диалогу между США и россией. Он заявил, что более 150 американских компаний работают в россии, а политика Байдена привела к потере 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли.

Посланник путина дмитриев похвастался полученной наградой от США за содействие диалогу с россией

Представитель российского Кремля Кирилл Дмитриев получил от Американской торговой палаты награду «За лидерство в содействии диалогу между США и Россией». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Дмитриев отметил, что сейчас в России работает более 150 американских компаний, более 70% из которых присутствуют на рынке более 25 лет.

Он также повторил критику Трампа в адрес бывшего президента США Джо Байдена и заявил, что из-за его политики американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли в России.

Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters29.10.25, 16:19 • 24096 просмотров

Степан Гафтко

