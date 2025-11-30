Посланник путина дмитриев похвастался полученной наградой от США за содействие диалогу с россией

Представитель российского Кремля Кирилл Дмитриев получил от Американской торговой палаты награду «За лидерство в содействии диалогу между США и Россией». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Дмитриев отметил, что сейчас в России работает более 150 американских компаний, более 70% из которых присутствуют на рынке более 25 лет.

Он также повторил критику Трампа в адрес бывшего президента США Джо Байдена и заявил, что из-за его политики американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли в России.

