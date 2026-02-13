$42.990.04
Ексклюзив
16:25
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50
Посланець путіна дмитрієв найближчим часом проведе переговори з представниками США у Женеві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Спецпредставник президента рф кирило дмитрієв проведе переговори з представниками США у Женеві. Зустріч відбудеться окремо від формату перемовин щодо України.

Посланець путіна дмитрієв найближчим часом проведе переговори з представниками США у Женеві - ЗМІ

Спецпредставник президента путіна рф кирило дмитрієв найближчим часом проведе в Женеві переговори з представниками США. Зустріч проходитиме окремо від формату перемовин щодо України. Повідомляють рос ЗМІ із посиланням на джерело, пише УНН.

Деталі

За даними джерела, дмитрієв "зосереджений на відновленні відносин росії та США і, як і раніше, не входитиме до складу російської делегації, яка бере участь у тристоронніх переговорах з Україною".

Доповнення

Раніше у кремлі заявляли, що наступний раунд переговорів за участю України, США та рф відбудеться в Женеві 17-18 лютого. Російську делегацію очолить володимир мединський.

Нагадаємо

Українська делегація розпочала підготовку до тристоронніх переговорів з США та Росією у Женеві 17-18 лютого. До її складу увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна