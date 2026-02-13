Посланець путіна дмитрієв найближчим часом проведе переговори з представниками США у Женеві - ЗМІ

Спецпредставник президента путіна рф кирило дмитрієв найближчим часом проведе в Женеві переговори з представниками США. Зустріч проходитиме окремо від формату перемовин щодо України. Повідомляють рос ЗМІ із посиланням на джерело, пише УНН.

Деталі

За даними джерела, дмитрієв "зосереджений на відновленні відносин росії та США і, як і раніше, не входитиме до складу російської делегації, яка бере участь у тристоронніх переговорах з Україною".

Доповнення

Раніше у кремлі заявляли, що наступний раунд переговорів за участю України, США та рф відбудеться в Женеві 17-18 лютого. Російську делегацію очолить володимир мединський.

Нагадаємо

Українська делегація розпочала підготовку до тристоронніх переговорів з США та Росією у Женеві 17-18 лютого. До її складу увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.