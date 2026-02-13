Посланник путина дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями США в Женеве - СМИ

Спецпредставитель президента рф путина кирилл дмитриев в ближайшее время проведет в Женеве переговоры с представителями США. Встреча будет проходить отдельно от формата переговоров по Украине. Сообщают росСМИ со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

По данным источника, дмитриев "сосредоточен на восстановлении отношений россии и США и, как и раньше, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной".

Дополнение

Ранее в кремле заявляли, что следующий раунд переговоров с участием Украины, США и рф состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит владимир мединский.

Напомним

Украинская делегация начала подготовку к трехсторонним переговорам с США и Россией в Женеве 17-18 февраля. В ее состав вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.