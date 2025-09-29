$41.480.01
10:00 • 2500 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13294 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5066 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24532 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47209 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69345 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50163 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44186 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66581 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72802 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
Посадовець Київводоканалу вимагав 450 тисяч за підключення до водопостачання

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Поліція викрила 35-річного посадовця Київводоканалу, який вимагав 450 тисяч гривень за підключення підприємства до міської системи водопостачання. Його затримали після отримання першої частини хабара у розмірі 225 тисяч гривень.

Посадовець Київводоканалу вимагав 450 тисяч за підключення до водопостачання

Поліція викрила посадовця Київводоканалу, який вимагав 450 тисяч гривень за безперешкодне підключення одного з підприємств до міської системи водопостачання та каналізації. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

35-річного фігуранта викрили слідчі Солом’янського райуправління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Києві. 

25 вересня поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали фігуранта одразу після отримання 225 тисяч гривень – 50% від обумовлених 450 тисяч гривень неправомірної вигоди. Другу частину коштів затриманий мав би отримати після підписання договору на підключення підприємства до міської системи водопостачання 

– повідомили правоохоронці.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права). Максимальне покарання за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі.

Миколаївський підприємець намагався продати росіянам комплектуючі до корабельних артсистем 29.09.25, 13:17 • 1060 переглядiв

Степан Гафтко

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Бюро економічної безпеки України
