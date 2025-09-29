Посадовець Київводоканалу вимагав 450 тисяч за підключення до водопостачання
Київ • УНН
Поліція викрила 35-річного посадовця Київводоканалу, який вимагав 450 тисяч гривень за підключення підприємства до міської системи водопостачання. Його затримали після отримання першої частини хабара у розмірі 225 тисяч гривень.
Поліція викрила посадовця Київводоканалу, який вимагав 450 тисяч гривень за безперешкодне підключення одного з підприємств до міської системи водопостачання та каналізації. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, пише УНН.
Деталі
35-річного фігуранта викрили слідчі Солом’янського райуправління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Києві.
25 вересня поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали фігуранта одразу після отримання 225 тисяч гривень – 50% від обумовлених 450 тисяч гривень неправомірної вигоди. Другу частину коштів затриманий мав би отримати після підписання договору на підключення підприємства до міської системи водопостачання
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права). Максимальне покарання за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі.
