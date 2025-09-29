Чиновник Киевводоканала требовал 450 тысяч за подключение к водоснабжению

$41.480.01
10:00
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно 29 сентября, 01:17
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО 29 сентября, 02:43
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов 29 сентября, 03:06
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира 06:18
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года 07:05
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты 10:29
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева 10:08
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий 27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков 26 сентября, 12:18
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кит Келлог
Сергей Лещенко
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Европа
Молдова
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail 10:42
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года 07:05
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно 29 сентября, 01:17
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT 27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть 26 сентября, 14:33
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс

Чиновник Киевводоканала требовал 450 тысяч за подключение к водоснабжению

Киев

 • 564 просмотра

Полиция разоблачила 35-летнего чиновника Киевводоканала, который требовал 450 тысяч гривен за подключение предприятия к городской системе водоснабжения. Его задержали после получения первой части взятки в размере 225 тысяч гривен.

Чиновник Киевводоканала требовал 450 тысяч за подключение к водоснабжению

Полиция разоблачила должностное лицо Киевводоканала, которое требовало 450 тысяч гривен за беспрепятственное подключение одного из предприятий к городской системе водоснабжения и канализации. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Подробности

35-летнего фигуранта разоблачили следователи Соломенского райуправления полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве. 

25 сентября полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали фигуранта сразу после получения 225 тысяч гривен – 50% от оговоренных 450 тысяч гривен неправомерной выгоды. Вторую часть средств задержанный должен был бы получить после подписания договора на подключение предприятия к городской системе водоснабжения 

– сообщили правоохранители.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Николаевский предприниматель пытался продать россиянам комплектующие к корабельным артсистемам 29.09.25, 13:17

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Киев