Чиновник Киевводоканала требовал 450 тысяч за подключение к водоснабжению
Киев • УНН
Полиция разоблачила 35-летнего чиновника Киевводоканала, который требовал 450 тысяч гривен за подключение предприятия к городской системе водоснабжения. Его задержали после получения первой части взятки в размере 225 тысяч гривен.
Полиция разоблачила должностное лицо Киевводоканала, которое требовало 450 тысяч гривен за беспрепятственное подключение одного из предприятий к городской системе водоснабжения и канализации. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Подробности
35-летнего фигуранта разоблачили следователи Соломенского райуправления полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве.
25 сентября полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали фигуранта сразу после получения 225 тысяч гривен – 50% от оговоренных 450 тысяч гривен неправомерной выгоды. Вторую часть средств задержанный должен был бы получить после подписания договора на подключение предприятия к городской системе водоснабжения
Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
