Порошенко за 2024 рік збагатів на 4,6 млрд гривень, третину з цих коштів він вивів за кордон

Народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, – йдеться в щорічній декларації лідера "Євросолідарності", оприлюдненій у реєстрі НАЗК.

Так у 2024 році сукупний дохід задекларований Петром Порошенком становив 4 мільярда 620 млн гривень. Ця цифра – у понад 3 рази більша за аналогічний показник 2023 та 2022 років, коли доходи Порошенка становили 1,44 млрд та 1,43 млрд гривень відповідно. Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли нардеп заробив всього 162 млн грн, заробітки Порошенка за 2024 зросли у 30 разів.

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Помітно зросли і обсяги коштів, виведених Порошенком за кордон через придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 мільйонів гривень, то у 2024 році — Порошенко вивів з України вже майже вдвічі більше – 1,21 мільярда гривень. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури.

Таким чином, за три роки повномасштабної війни Порошенко задекларував сумарно понад 7,5 мільярда гривень доходу, з яких більшість отримано у 2024 році.

Як повідомлялось раніше, народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ але спрямовують їх на заробіток для лідера "Євросолідарності".

Також повідомлялось, що Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував.

Як писало видання NV, за час повномасштабної війни Порошенко піднявся у рейтингу найбагатших українців з 12 на 3 місце. Його родина задекларувала майже мільярд доларів у різних активах. Експерти зазначають, що річний прибуток Порошенка перевищив сукупні доходи всіх 705 депутатів Європейського парламенту.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук. Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод "Богдан" у рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Згідно з результатами опитування 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, вважаючи їх заслуженими.