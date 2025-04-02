Порошенко за 2024 год обогатился на 4,6 млрд гривен, треть из этих средств он вывел за границу

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 9098 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 96884 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 161340 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 102032 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 338187 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171436 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143487 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195730 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124198 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108041 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132547 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42517 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153471 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32952 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78381 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 9102 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78932 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 96885 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 161341 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153950 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19018 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20883 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 33323 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42877 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132900 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Порошенко за 2024 год обогатился на 4,6 млрд гривен, треть из этих средств он вывел за границу

Киев • УНН

 • 17648 просмотра

Петр Порошенко за 2024 год задекларировал 4,6 млрд грн дохода, что в 30 раз больше, чем в 2021. Из них 1,21 млрд грн выведено за границу.

Порошенко за 2024 год обогатился на 4,6 млрд гривен, треть из этих средств он вывел за границу

Народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год.  Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год, - говорится в ежегодной декларации лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАЗК.

Так в 2024 году совокупный доход задекларированный Петром Порошенко составил 4 миллиарда 620 млн гривен. Эта цифра - более чем в 3 раза больше аналогичного показателя 2023 и 2022 годов, когда доходы Порошенко составляли 1,44 млрд и 1,43 млрд гривен соответственно. По сравнению с довоенным 2021 годом, когда нардеп заработал всего 162 млн грн, заработки Порошенко за 2024 год выросли в 30 раз.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доход от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Заметно выросли и объемы средств, выведенных Порошенко за границу через приобретение иностранных ценных бумаг. Если в 2023 году речь шла о 669 миллионах гривен, то в 2024 году - Порошенко вывел из Украины уже почти вдвое больше - 1,21 миллиарда гривен. В отчетах указано, что значительная часть этих инвестиций осуществлена через швейцарские финансовые структуры.

Таким образом, за три года полномасштабной войны Порошенко задекларировал суммарно более 7,5 миллиарда гривен дохода, из которых большинство получено в 2024 году.

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко был уличен в финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ но направляющие их на заработок для лидера "Евросолидарности".

Также сообщалось, что Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 млн грн подарил.

Как писало издание NV, за время полномасштабной войны Порошенко поднялся в рейтинге самых богатых украинцев с 12 на 3 место. Его семья задекларировала почти миллиард долларов в различных активах. Эксперты отмечают, что годовой доход Порошенко превысил совокупные доходы всех 705 депутатов Европейского парламента.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Игорь Коломойский и Виктор Медведчук.  В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в рф и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.

Согласно результатам опроса 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и Коломойского, считая их заслуженными.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Петр Порошенко
Игорь Коломойский
Европейский парламент
Швейцария
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59