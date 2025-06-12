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Порошенко вимагає нових фортифікацій, але досі не відповів за мільярдні розкрадання на старих – військовий

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Військовий "Сталкер" звинуватив Порошенка у цинізмі через заклики до будівництва фортифікацій. Він нагадав про провальний проєкт "Стіна" та розкрадання мільярдів гривень.

Порошенко вимагає нових фортифікацій, але досі не відповів за мільярдні розкрадання на старих – військовий

Петро Порошенко знову вимагає будівництва нових фортифікацій на фронті, проте йому варто було б понести відповідальність за масштабні розкрадання на лініях оборони під час його каденції. Про це заявив військовий Олексій "Сталкер", передає УНН.

За словами військового, Порошенко закликає владу "посилити, поглибити, поширити" захисні споруди по всій лінії фронту, а також створити гарячу лінію для розслідування можливих порушень у їх будівництві. Однак, ці заяви є "цинічними", оскільки вся країна пам’ятає тотальний провал програми будівництва оборонних рубежів за його президентства.

Замість того, щоб вимагати будівництво нових фортифікацій, Порошенко має відсидіти за розкрадення мільярдів гривень на старих 

– наголошує Олексій «Сталкер».

В цьому контексті "Сталкер" нагадує про провальний проєкт будівництва стіни на кордоні із рф.

Коли путін напав на Україну 11 років тому, Порошенка вибрали президентом. Першим ділом, "гетьман" оголосив будівництво століття – зведення "Великої стіни Порошенка-Яценюка", яка мала стримувати наступ агресора на кордоні з нашою державою. На даний піар-проєкт було витрачено  3 млрд (!) грн бюджетних коштів. Гроші на стіну розікрали, а країна, натомість, отримала дорогу піар-кампанію Порошенка та декілька кілометрів дешевого паркану, що поріс бур’яном 

- зазначає військовий.

"Сталкер" також розповідає про проєкт будівництва оборонних рубежів під час каденції Порошенко та називає їх неефективним.

Замість будувати їх (оборонні рубежи – прим. ред) на сході, "гетьман" перерізав декілька червоних стрічок в Житомирській області і урочисто заявив, що країна захищена фортифікаційними спорудами вже на 80%. Хто воював з 2014 року, пам’ятає, що абсолютна більшість укріплень були побудовані або силами армії під власні задачі, або – централізовано в недостатній кількості недостатньої якості і їхня користь була мінімальною. Виявилося, що "лінія оборони", про яку звітував Порошенко, існувала лише в телесюжетах його "5 каналу" 

- пише військовий.

Натомість, за словами  Олексія "Сталкера", реальним був "дірявий держкордон", через який куми Порошенка Свинарчуки переганяли контрабандою з росії "металобрухт, який потім за космічними цінами продавали нашому Укроборомпрому".

Провалив Петро Олексійович і захист складів з боєприпасами. Наприклад, після окупації Криму один з найбільших складів у Харківській області (місто Балаклія) вирішили не перевозити подалі від російського кордону. Боєприпаси лежали під відкритим небом до моменту вибуху у 2017 році. Саме за часів Порошенка вибухнули 6 (!) військових складів. У повітря злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів - 40% всіх запасів боєприпасів України. Для порівняння, за п’ять років війни, поки "сивочолий" керував країною, на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили всього близько 70 тисяч тонн. Тому, коли Порошенко починає розповідати про нові фортифікації, треба пам’ятати, що він ще за попередні не відсидів 

- резюмує військовий.

ЗМІ раніше розповідали, що справа про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна" розглядається Вищим антикорупційним судом України. За офіційними даними на будівництво "Стіни" в період з 2015 до 2019 роки за часів президентства Порошенка було освоєно майже 3 млрд грн.

Як повідомлялось, після чергової ракетної атаки на українські міста народний депутат Петро Порошенко закликав надати ЗСУ ракети великої дальності. Натомість, він за часів своєї каденції сам раніше блокував створення таких озброєнь та розвалював обороноздатність країни. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Житомирська область
Петро Порошенко
Харківська область
Балаклія
Україна
Tesla
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