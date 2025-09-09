Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років

Народний депутат Петро Порошенко за серпень 2025 року збагатився на майже 1 млрд гривень. Таким чином лише за місяць нардеп збагатився у 6 разів, ніж за весь довоєнний 2021 рік, – йдеться в декларації лідера "Євросолідарності", оприлюдненій у реєстрі НАЗК.

Загальний дохід Порошенка за серпень склав понад 932 млн грн. Для порівняння середній місячний дохід політика у 2024 році був лише 385 млн грн, в 2023 році – 120 млн грн, а у 2022 році – 119 млн грн.

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Найбільше надходжень лідер "Європейської солідарності" отримав від компанії Sequent / Rothschild Trust, які забезпечили понад 80% від усіх доходів, решта — повернення вартості та проценти за облігаціями міжнародних корпорацій і банків від виведених із України коштів.

Як відомо, Петро Порошенко знаходиться під санкціями РНБО, які були запроваджені проти нього разом з держзрадником Віктором Медведчуком та іншими олігархами. За інформацією ЗМІ, перед введенням санкцій Порошенко вивів за кордон понад мільярд гривень.

Раніше повідомлялось, народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ але спрямовують їх на заробіток для лідера "Євросолідарності".