Ексклюзив
07:55 • 28473 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 44187 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 40069 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 25870 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 23839 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 25200 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 37677 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 51892 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28843 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50106 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Народний депутат Петро Порошенко за серпень 2025 року задекларував майже 1 млрд гривень. Це перевищує його дохід за весь довоєнний 2021 рік у шість разів.

Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років

Народний депутат Петро Порошенко за серпень 2025 року збагатився на майже 1 млрд гривень. Таким чином лише за місяць нардеп збагатився у 6 разів,  ніж  за весь довоєнний 2021 рік, – йдеться в декларації лідера "Євросолідарності", оприлюдненій у реєстрі НАЗК.

Загальний дохід Порошенка за серпень склав понад 932 млн грн. Для порівняння середній місячний дохід політика у 2024 році був лише 385 млн грн, в 2023 році – 120 млн грн, а у 2022 році – 119 млн грн.   

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Найбільше надходжень лідер "Європейської солідарності" отримав від компанії Sequent / Rothschild Trust, які забезпечили понад 80% від усіх доходів, решта — повернення вартості та проценти за облігаціями міжнародних корпорацій і банків від виведених із України коштів.

Як відомо, Петро Порошенко знаходиться під санкціями РНБО, які були запроваджені проти нього разом з держзрадником Віктором Медведчуком та іншими олігархами. За інформацією ЗМІ, перед введенням санкцій Порошенко вивів за кордон понад мільярд гривень.

Раніше повідомлялось, народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ але спрямовують їх на заробіток для лідера "Євросолідарності".

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Державний кордон України
Петро Порошенко
благодійність
Рада національної безпеки і оборони України