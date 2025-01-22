Порошенко використовує для власного збагачення схеми з держоблігаціями, які купує за донати українців - ЗМІ

Народний депутат Петро Порошенко використовує донати, які українці скидають на його благодійний фонд для армії, для власного збагачення, використовуючи різні схеми. Про це пише УНІАН.

ЗМІ проаналізували фінансову діяльність українських та іноземних компаній, що належать Порошенку, і виявили, що вони збільшують активи за рахунок несплачених в Україні податків.

"Легалізація активів здійснюється шляхом придбання державних та іноземних цінних паперів, на які нараховуються відповідні відсотки. В основному Порошенко купує облігації внутрішнього займу — цінні папери, які випускає держава", - пише видання.

ЗМІ наводять слова експертів, зокрема Валентина Гладких, щодо того, як працює схема.

"Порошенко опанував цю схему для формування власного іміджу "благодійника", придбаваючи ОВДП за рахунок несплачених державі податків. Так, його ж підприємства виключають з оподатковуваного доходу суми, що перераховують до благодійних організацій Порошенка в якості благодійних внесків. Водночас, особисто Порошенком та його благодійним фондом систематично купуються ОВДП, за які згодом держава сплачує відсотки", - відзначають ЗМІ.

За оцінками експертів, саме за нараховані державою відсотки на ОВДП у розмірі приблизно 2,5 млрд грн. було профінансовано благодійні проєкти Порошенка після повномасштабної війни.

При цьому фонд Порошенка має статус неприбуткової організації, а її фінансування здійснюється за рахунок, наближених до нього фізосіб та пов’язаних суб’єктів господарювання із використанням різноманітних схем мінімізації оподаткування.

Проте у січні 2024 року фонд придбав військові ОВДП (термін обігу — 693 дні, з номінальною дохідністю 17,8 %) на загальну суму 356 млн грн. саме за рахунок коштів благодійних внесків.

Ця операція була проведена через Міжнародний інвестиційний банк, власником якого є Порошенко. І лише за розрахунково-касове обслуговування цієї операції банк отримав близько 1,5 млн грн. у вигляді комісії.

"Отже, замість сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, Фондом фактично проводиться господарська діяльність з метою отримання прибутку", - відзначає видання.

А сам Порошенко торік відобразив суттєві зміни у своєму майновому стані — отримання доходів у вигляді відсотків.

На думку фахівців з кримінального права, у таких оборудках наявні усі ознаки кримінального правопорушення - використання благодійних пожертв для отримання прибутку – що карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують нові деталі справи Порошенка щодо держзради, які стосуються його бізнесу в рф. Зокрема, в окупованому Севастополі продовжував працювати "Севморзавод", який належав Порошенку, в обмін на те, що місто визнали російським.

Відомо, що у період з 2014 до 2017 року вже під час збройної агресії рф на Донбасі та окупації Криму Порошенко фактично фінансував російську армію, сплачуючи мільйонів рублів до бюджету рф.

Порошенко підозрюється не тільки у веденні бізнесу в росії, а й у торгівлі з терористами ОРДЛО, підтримці УПЦ МП і Харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту рф залишатися в українському Криму.

Також відомо, що Порошенко служив паламарем в УПЦ МП, а лобіювати отримання Томосу та використовувати цю ідею, за даними експертів, почав лише після того, як соціологічні дослідження показали переваги переходу до іншого патріархату.

При цьому Порошенко був близьким до російського пропагандиста Дмитра Кисельова та співпрацював із ним.