Порошенко использует для собственного обогащения схемы с гособлигациями, которые покупает за донаты украинцев - СМИ

Народный депутат Петр Порошенко использует донаты, которые украинцы сбрасывают на его благотворительный фонд для армии, для собственного обогащения, используя разные схемы. Об этом пишет УНИАН.

СМИ проанализировали финансовую деятельность принадлежащих Порошенко украинских и иностранных компаний и обнаружили, что они увеличивают активы за счет неуплаченных в Украине налогов.

"Легализация активов осуществляется путём приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты. В основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа – ценные бумаги, которые выпускает государство", - пишет издание.

СМИ приводят слова экспертов, в частности Валентина Гладких, о том, как работает схема.

"Порошенко овладел этой схемой для формирования собственного имиджа "благотворителя", приобретая ОВГЗ за счет неуплаченных государству налогов. Так его же предприятия исключают из налогооблагаемого дохода суммы, перечисляемые в благотворительные организации Порошенко в качестве благотворительных взносов. В то же время, лично Порошенко и его благотворительный фонд систематически покупают ОВГЗ, за которые впоследствии государство платит проценты", - отмечают СМИ.

По оценкам экспертов, именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере примерно 2,5 млрд. грн. были профинансированы благотворительные проекты Порошенко после полномасштабной войны.

При этом фонд Порошенко имеет статус неприбыльной организации, а его финансирование осуществляется за счет приближенных к нему физлиц и связанных субъектов хозяйствования с использованием различных схем минимизации налогообложения.

Однако в январе 2024 года фонд приобрел военные ОВГЗ (срок обращения - 693 дня, с номинальной доходностью 17,8%) на общую сумму 356 млн грн. именно за счет средств благотворительных взносов.

Эта операция была проведена через Международный инвестиционный банк, владельцем которого является Порошенко. И только за расчетно-кассовое обслуживание этой операции банк получил около 1,5 млн. грн. в виде комиссии.

"Следовательно, вместо содействия обороноспособности и мобилизационной готовности страны, Фондом фактически проводится хозяйственная деятельность с целью получения прибыли", - отмечает издание.

А сам Порошенко в прошлом году отразил существенные изменения в своем имущественном состоянии – получение доходов в виде процентов.

По мнению специалистов по уголовному праву, в таких сделках есть все признаки уголовного правонарушения – использование благотворительных пожертвований для получения прибыли – за что предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко относительно госизмены, касающиеся его бизнеса в россии. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать принадлежавший Порошенко "Севморзавод" в обмен на то, что город признали российским.

Известно, что в период с 2014 по 2017 год уже во время вооруженной агрессии россии на Донбассе и оккупации Крыма Порошенко фактически финансировал российскую армию, платя миллионы рублей в бюджет рф.

Порошенко подозревается не только в ведении бизнеса в россии, но и в торговле с террористами ОРДЛО, поддержке УПЦ МП и Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту рф оставаться в украинском Крыму.

Также известно, что Порошенко служил пономарем в УПЦ МП, а лоббировать получение Томоса и использовать эту идею, по данным экспертов, начал только после того, как социсследования показали преимущества перехода в другой патриархат.

При этом Порошенко был близок к российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву и сотрудничал с ним.