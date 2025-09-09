Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 28487 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 44277 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 40146 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 25907 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 23866 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 25214 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37690 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 51938 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28845 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50108 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
44%
753мм
Популярные новости
Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству9 сентября, 03:31 • 3902 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 7168 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 5314 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 25398 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 18064 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 25431 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 44278 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 40146 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 51938 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 43630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Индия
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 18092 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 26686 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 25857 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 94850 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 52097 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства

Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Народный депутат Петр Порошенко за август 2025 года задекларировал почти 1 млрд гривен. Это превышает его доход за весь довоенный 2021 год в шесть раз.

Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет

Народный депутат Пётр Порошенко за август 2025 года обогатился почти на 1 млрд гривен. Таким образом, всего за месяц нардеп получил в 6 раз больше, чем за весь довоенный 2021 год, – говорится в декларации лидера "Европейской солидарности", опубликованной в реестре НАЗК.

Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн. Для сравнения: средний месячный доход политика в 2024 году был всего 385 млн грн, в 2023 году – 120 млн грн, а в 2022 году – 119 млн грн.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доход от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Большую часть поступлений лидер "Европейской солидарности" получил от компании Sequent / Rothschild Trust, которая обеспечила более 80% всех доходов. Остальное – возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины денег.

Как известно, Пётр Порошенко находится под санкциями СНБО, которые были введены против него вместе с государственным изменником Виктором Медведчуком и другими олигархами.  По информации СМИ, перед введением санкций Порошенко вывел за границу более миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, народный депутат Петр Порошенко был уличён в финансовых махинациях с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк на пожертвования украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ, но направлявшие их на зароботок для лидера "Евросолидарности".

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Государственная граница Украины
Петр Порошенко
благотворительность
Совет национальной безопасности и обороны Украины