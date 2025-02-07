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Попри кримінальну справу головний юрист НБУ продовжує перебувати на посаді: імідж регулятора під загрозою

Попри кримінальну справу головний юрист НБУ продовжує перебувати на посаді: імідж регулятора під загрозою

Київ • УНН

 • 189632 перегляди

Попри кримінальну справу головний юрист НБУ продовжує перебувати на посаді: імідж регулятора під загрозою.

Розслідування кримінального провадження проти головного юриста Національного банку України (НБУ) Олександра Зими ставить під сумнів його професіоналізм та добросовісність як посадовця. Він не просто допустив якусь помилку, а його дії були навмисними, пише УНН.

Справа Зими

Проти Зими було відкрите кримінальне провадження через його лист до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У документі Зима, який є одночасно директором юридичного департаменту НБУ та головою Адміністративної ради ФГВФО, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. Ці позови стосувалися скасування штрафів на суму майже 63,5 мільйона гривень і були подані ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами Олени Сосєдки, позбавило акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Таким чином Зима ймовірно поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інституціями. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО. 

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують допитати головного юриста НБУ, а після вручення йому повідомлення про підозру слідчі ймовірно звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення Зими від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Слідчі також визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими у цьому кримінальному провадженні, чим підтвердили, що дії Зими нанесли шкоду.

Попри серйозність справи голова НБУ Андрій Пишний продовжує ігнорувати проблему, а Олександр Зима тим часом продовжує працювати на посаді й отримувати мільйонні доходи.

Репутаційні ризики для регулятора

Зима своїми діями поставив під удар репутацію Національного банку України. Адже хто, як не головний регулятор банківського сектору, мав би бути кришталево чистим перед законом і діяти виключно у межах нормативно-правових актів, слідуючи кожній букві закону?

Зима, як головний юрист НБУ, мав би в судах доводити правоту позиції регулятора, використовуючи всі законні інструменти. Проте, замість цього, за його вказівкою ФГВФО відкликав позови одного із банків. Це рішення яскраво свідчить про те, що він усвідомлював слабкість своєї правової позиції і навіть не намагався її захистити у суді. Подібний підхід не просто компрометує особисто Зиму, а й ставить під удар імідж НБУ як регулятора.

Більш того, офіційне визнання Олени та Юлії Сосєдок потерпілими у цій справі підтверджує, що дії Зими завдали їм реальної шкоди. Це означає, що його рішення спричинили не лише репутаційні ризики для НБУ, а й їх наслідком стали реальні втрати конкретних осіб, які мали законні підстави для захисту своїх прав у судовому порядку.

Як директор юридичного департаменту, Олександр Зима зобов’язаний забезпечувати представництво Національного банку у судових інстанціях, здійснювати юридичну експертизу документів та гарантувати захист інтересів регулятора. Якщо ж особа, яка повинна відстоювати законність дій НБУ, сама є фігурантом кримінальної справи, її подальше перебування на посаді навряд припустиме і доцільне.

У демократичній державі принцип верховенства права має працювати без винятків. Саме тому на час проведення розслідування Зима мав би бути відсторонений від виконання своїх обов’язків. Це не лише питання справедливості, а й життєво важливий крок для збереження довіри до регулятора, який має діяти прозоро та відповідально. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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