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Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Киев  •  УНН

 • 4403 просмотра

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Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой.

Расследование уголовного производства против главного юриста Национального банка Украины (НБУ) Александра Зимы ставит под сомнение его профессионализм и добросовестность как чиновника. Он не просто допустил какую-то ошибку, а его действия были умышленными, пишет УНН.

Дело Зимы

Против Зимы было открыто уголовное производство из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и главой Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ. 

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Следователи также признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы нанесли ущерб.

Несмотря на серьезность дела, глава НБУ Андрей Пышный продолжает игнорировать проблему, а Александр Зима тем временем продолжает работать на должности и получать миллионные доходы.

Репутационные риски для регулятора

Зима своими действиями поставил под удар репутацию Национального банка Украины. Ведь кто, как не главный регулятор банковского сектора, должен был бы быть кристально чистым перед законом и действовать исключительно в рамках нормативно-правовых актов, следуя каждой букве закона?

Зима, как главный юрист НБУ, должен был бы в судах доказывать правоту позиции регулятора, используя все законные инструменты. Однако, вместо этого, по его указанию ФГВФЛ отозвал иски одного из банков. Это решение ярко свидетельствует о том, что он осознавал слабость своей правовой позиции и даже не пытался ее защитить в суде. Подобный подход не просто компрометирует лично Зиму, но и ставит под удар имидж НБУ как регулятора.

Более того, официальное признание Елены и Юлии Соседок потерпевшими по этому делу подтверждает, что действия Зимы нанесли им реальный ущерб. Это означает, что его решения повлекли не только репутационные риски для НБУ, но и их следствием стали реальные потери конкретных лиц, которые имели законные основания для защиты своих прав в судебном порядке.

Как директор юридического департамента, Александр Зима обязан обеспечивать представительство Национального банка в судебных инстанциях, осуществлять юридическую экспертизу документов и гарантировать защиту интересов регулятора. Если же лицо, которое должно отстаивать законность действий НБУ, само является фигурантом уголовного дела, его дальнейшее пребывание на должности вряд ли допустимо и целесообразно.

В демократическом государстве принцип верховенства права должен работать без исключений. Именно поэтому на время проведения расследования Зима должен быть отстранен от выполнения своих обязанностей. Это не только вопрос справедливости, но и жизненно важный шаг для сохранения доверия к регулятору, который должен действовать прозрачно и ответственно. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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