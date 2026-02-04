$43.190.22
3 лютого, 22:15 • 14825 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 25182 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 23640 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 24833 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 24576 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 16908 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 25962 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33681 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17752 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25412 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Публікації
Ексклюзиви
Понад третина боїв припала на Покровський та Гуляйпільський напрямки: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 153 бойові зіткнення за добу, з яких понад третина відбулася на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав два ракетні удари 72 ракетами та 38 авіаційних ударів 148 КАБ.

Понад третина боїв припала на Покровський та Гуляйпільський напрямки: карта від Генштабу

Понад третина зі 153 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 4 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Долина, Зелена Долина Дніпропетровської області; Косівцеве, Єгорівка, Лугівське, Верхня Терса, Любецьке Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев’ять засобів ворожих РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 2 атаки, противник здійснив шість авіаударів із застосуванням 12 КАБ, 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім раз, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку противник атакував в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник 25 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Приморського та Плавнів.

За уточненою інформацією, минулої доби на Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Кількість ліквідованих окупантів перевищила 1,24 млн, плюс 780 загарбників протягом доби – Генштаб04.02.26, 08:04 • 2214 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна