3 лютого, 22:15 • 10560 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 16097 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 17091 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 18601 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 19530 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14716 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 23811 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 32503 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17346 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25095 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Кількість ліквідованих окупантів перевищила 1,24 млн, плюс 780 загарбників протягом доби – Генштаб

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 780 окупантів та знищення 1355 безпілотників за добу. Загальні втрати ворога перевищили 1,24 млн осіб.

Кількість ліквідованих окупантів перевищила 1,24 млн, плюс 780 загарбників протягом доби – Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ станом на ранок 4 лютого. За останню добу українські захисники ліквідували близько 780 загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки, зокрема понад 1,3 тисячі безпілотників та 60 артилерійських систем. Про це пише УНН.

Деталі

Минула доба відзначилася особливо інтенсивною роботою українських підрозділів ППО та РЕБ. Силам оборони вдалося збити 1355 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 40 крилатих ракет, якими агресор намагався атакувати українські міста. Також суттєвих втрат зазнала російська артилерія – знищено 60 одиниць техніки, що суттєво послаблює вогневий потенціал ворога на ключових ділянках фронту.

Статистика бойових втрат техніки

Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення тепер виглядають наступним чином:

  • Особовий склад – близько 1 243 070 (+780) осіб
    • Танки – 11 637 (+4) од.
      • Бойові броньовані машини – 23 992 (+7) од.
        • Артилерійські системи – 36 915 (+60) од.
          • РСЗВ – 1 634 (+1) од.
            • Засоби ППО – 1 293 (+1) од.
              • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од.
                • Крилаті ракети – 4 245 (+40) од.
                  • Автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211) од.
                    • Спеціальна техніка – 4 062 (+4) од.

                      У Генштабі зазначають, що дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення залишається високою. Найбільшу активність ворог проявляє у застосуванні автомобільної техніки, де за добу було знищено 211 одиниць.

                      російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих та пожежі у житловому секторі04.02.26, 07:52 • 240 переглядiв

                      Степан Гафтко

                      Війна в Україні
                      Техніка
                      Воєнний стан
                      Війна в Україні
                      Генеральний штаб Збройних сил України
                      Україна