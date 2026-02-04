Кількість ліквідованих окупантів перевищила 1,24 млн, плюс 780 загарбників протягом доби – Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ станом на ранок 4 лютого. За останню добу українські захисники ліквідували близько 780 загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки, зокрема понад 1,3 тисячі безпілотників та 60 артилерійських систем. Про це пише УНН.

Деталі

Минула доба відзначилася особливо інтенсивною роботою українських підрозділів ППО та РЕБ. Силам оборони вдалося збити 1355 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 40 крилатих ракет, якими агресор намагався атакувати українські міста. Також суттєвих втрат зазнала російська артилерія – знищено 60 одиниць техніки, що суттєво послаблює вогневий потенціал ворога на ключових ділянках фронту.

Статистика бойових втрат техніки

Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення тепер виглядають наступним чином:

Особовий склад – близько 1 243 070 (+780) осіб

Танки – 11 637 (+4) од.

Бойові броньовані машини – 23 992 (+7) од.

Артилерійські системи – 36 915 (+60) од.

РСЗВ – 1 634 (+1) од.

Засоби ППО – 1 293 (+1) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од.

Крилаті ракети – 4 245 (+40) од.

Автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211) од.

Спеціальна техніка – 4 062 (+4) од.

У Генштабі зазначають, що дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення залишається високою. Найбільшу активність ворог проявляє у застосуванні автомобільної техніки, де за добу було знищено 211 одиниць.

