Число ликвидированных оккупантов превысило 1,24 млн, плюс 780 захватчиков за сутки – Генштаб

3 февраля, 22:15 • 10794 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 16515 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 17392 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 18890 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 19777 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14830 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 23957 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 32620 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17379 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Убит сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи - СМИ
Убийство четырех полицейских: руководитель полиции Черкасской области временно прекратил исполнение служебных обязанностей
российская делегация прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров - СМИ
Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников
"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty Dagger
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Музыкант
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Днепр
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
ЧатГПТ

Число ликвидированных оккупантов превысило 1,24 млн, плюс 780 захватчиков за сутки – Генштаб

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 780 оккупантов и уничтожении 1355 беспилотников за сутки. Общие потери врага превысили 1,24 млн человек.

Число ликвидированных оккупантов превысило 1,24 млн, плюс 780 захватчиков за сутки – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск по состоянию на утро 4 февраля. За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 780 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской техники, в частности более 1,3 тысячи беспилотников и 60 артиллерийских систем. Об этом пишет УНН.

Детали

Минувшие сутки отличились особенно интенсивной работой украинских подразделений ПВО и РЭБ. Силам обороны удалось сбить 1355 беспилотников оперативно-тактического уровня и 40 крылатых ракет, которыми агрессор пытался атаковать украинские города. Также существенные потери понесла российская артиллерия – уничтожено 60 единиц техники, что существенно ослабляет огневой потенциал врага на ключевых участках фронта.

Статистика боевых потерь техники

Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения теперь выглядят следующим образом:

  • Личный состав – около 1 243 070 (+780) человек
    • Танки – 11 637 (+4) ед.
      • Боевые бронированные машины – 23 992 (+7) ед.
        • Артиллерийские системы – 36 915 (+60) ед.
          • РСЗО – 1 634 (+1) ед.
            • Средства ПВО – 1 293 (+1) ед.
              • БПЛА оперативно-тактического уровня – 123 743 (+1 355) ед.
                • Крылатые ракеты – 4 245 (+40) ед.
                  • Автомобильная техника и автоцистерны – 76 949 (+211) ед.
                    • Специальная техника – 4 062 (+4) ед.

                      В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на линии соприкосновения остается высокой. Наибольшую активность враг проявляет в применении автомобильной техники, где за сутки было уничтожено 211 единиц.

                      Степан Гафтко

                      Война в Украине
