Число ликвидированных оккупантов превысило 1,24 млн, плюс 780 захватчиков за сутки – Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 780 оккупантов и уничтожении 1355 беспилотников за сутки. Общие потери врага превысили 1,24 млн человек.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск по состоянию на утро 4 февраля. За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 780 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской техники, в частности более 1,3 тысячи беспилотников и 60 артиллерийских систем. Об этом пишет УНН.
Детали
Минувшие сутки отличились особенно интенсивной работой украинских подразделений ПВО и РЭБ. Силам обороны удалось сбить 1355 беспилотников оперативно-тактического уровня и 40 крылатых ракет, которыми агрессор пытался атаковать украинские города. Также существенные потери понесла российская артиллерия – уничтожено 60 единиц техники, что существенно ослабляет огневой потенциал врага на ключевых участках фронта.
Статистика боевых потерь техники
Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения теперь выглядят следующим образом:
- Личный состав – около 1 243 070 (+780) человек
- Танки – 11 637 (+4) ед.
- Боевые бронированные машины – 23 992 (+7) ед.
- Артиллерийские системы – 36 915 (+60) ед.
- РСЗО – 1 634 (+1) ед.
- Средства ПВО – 1 293 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 123 743 (+1 355) ед.
- Крылатые ракеты – 4 245 (+40) ед.
- Автомобильная техника и автоцистерны – 76 949 (+211) ед.
- Специальная техника – 4 062 (+4) ед.
В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на линии соприкосновения остается высокой. Наибольшую активность враг проявляет в применении автомобильной техники, где за сутки было уничтожено 211 единиц.
