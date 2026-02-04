Более трети боев пришлись на Покровское и Гуляйпольское направления: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 153 боевых столкновениях за сутки, из которых более трети произошли на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес два ракетных удара 72 ракетами и 38 авиационных ударов 148 КАБ.
Более трети из 153 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7887 дронов-камикадзе и совершили 3911 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 46 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Долина, Зеленая Долина Днепропетровской области; Косовцево, Егоровка, Луговское, Верхняя Терса, Любецкое Запорожской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника, девять средств вражеских РВиА, одно средство ПВО и четыре пункта управления.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 2 атаки, противник совершил шесть авиаударов с применением 12 КАБ, 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Марьино.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Новоосиново.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Заречного, Ставков, Лимана и в сторону Дробышево.
На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и Дроновки.
На Краматорском направлении противник атаковал в районе Предтечино.
На Константиновском направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещеевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и в сторону Ивановки, Анновки и Родинского.
На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районах Андреевки-Клевцового и Ивановки.
На Гуляйпольском направлении противник 25 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Железнодорожного, Прилук и в сторону Мирного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Приморского и Плавней.
По уточненной информации, за прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
