Более трети боев пришлись на Покровское и Гуляйпольское направления: карта от Генштаба

3 февраля, 22:15 • 15430 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 26782 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 24817 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 25958 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 25506 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 17290 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 26264 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33731 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17778 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25432 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 31630 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 33560 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 72698 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 81551 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 63689 просмотра
Более трети боев пришлись на Покровское и Гуляйпольское направления: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1672 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 153 боевых столкновениях за сутки, из которых более трети произошли на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес два ракетных удара 72 ракетами и 38 авиационных ударов 148 КАБ.

Более трети боев пришлись на Покровское и Гуляйпольское направления: карта от Генштаба

Более трети из 153 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7887 дронов-камикадзе и совершили 3911 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 46 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Долина, Зеленая Долина Днепропетровской области; Косовцево, Егоровка, Луговское, Верхняя Терса, Любецкое Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника, девять средств вражеских РВиА, одно средство ПВО и четыре пункта управления.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 2 атаки, противник совершил шесть авиаударов с применением 12 КАБ, 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Марьино.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Заречного, Ставков, Лимана и в сторону Дробышево.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении противник атаковал в районе Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещеевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и в сторону Ивановки, Анновки и Родинского.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районах Андреевки-Клевцового и Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник 25 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Железнодорожного, Прилук и в сторону Мирного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Приморского и Плавней.

По уточненной информации, за прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Юлия Шрамко

