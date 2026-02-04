Более трети боев пришлись на Покровское и Гуляйпольское направления: карта от Генштаба

Более трети из 153 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7887 дронов-камикадзе и совершили 3911 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 46 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Долина, Зеленая Долина Днепропетровской области; Косовцево, Егоровка, Луговское, Верхняя Терса, Любецкое Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника, девять средств вражеских РВиА, одно средство ПВО и четыре пункта управления.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 2 атаки, противник совершил шесть авиаударов с применением 12 КАБ, 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Марьино.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Заречного, Ставков, Лимана и в сторону Дробышево.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении противник атаковал в районе Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещеевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и в сторону Ивановки, Анновки и Родинского.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районах Андреевки-Клевцового и Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник 25 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Железнодорожного, Прилук и в сторону Мирного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Приморского и Плавней.

По уточненной информации, за прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

