Понад мільйон українців вже використовують Дія.Картку для державних виплат - Мінцифри
Київ • УНН
Картка доступна через застосунок "Дія" та банки-партнери, перелік яких незабаром розшириться, заявив Михайло Федоров.
В Україні понад 1 млн громадян відкрили Дія.Картку для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Деталі
Як зазначив Федоров, на Дія.Картку вже можна отримати:
- єКнигу;
- єМалятко;
- Пакунок школяра;
- Військові облігації;
- Ветеранський спорт;
- Допомогу по
безробіттю;
- Допомогу ВПО;
- Виплату пенсій;
- Допомогу від міжнародних
організацій тощо.
При цьому Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки, уточнив Федоров.
Дія.Картку можна оформити в смартфоні через мобільний застосунок "Дія" або банки-партнери:
- ПриватБанк;
- Monobank;
- Кредит Дніпро;
- Абанк.
Незабаром їх перелік розшириться, додав міністр цифрової трансформації України.
Нагадаємо
13 серпня в Україні було запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон.