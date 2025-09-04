$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 6674 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 7756 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 10425 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 10180 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 25424 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 36351 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39308 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37053 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67130 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Понад мільйон українців вже використовують Дія.Картку для державних виплат - Мінцифри

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Картка доступна через застосунок "Дія" та банки-партнери, перелік яких незабаром розшириться, заявив Михайло Федоров.

Понад мільйон українців вже використовують Дія.Картку для державних виплат - Мінцифри

В Україні понад 1 млн громадян відкрили Дія.Картку для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Деталі

Як зазначив Федоров, на Дія.Картку вже можна отримати:

  • єКнигу;
    • єМалятко;
      • Пакунок школяра;
        • Військові облігації;
          • Ветеранський спорт;
            • Допомогу по безробіттю;
              • Допомогу ВПО;
                • Виплату пенсій;
                  • Допомогу від міжнародних організацій тощо.

                    При цьому Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки, уточнив Федоров.

                    Дія.Картку можна оформити в смартфоні через мобільний застосунок "Дія" або банки-партнери:

                    • ПриватБанк;
                      • Monobank;
                        • Кредит Дніпро;
                          • Абанк.

                            Незабаром їх перелік розшириться, додав міністр цифрової трансформації України.

                            Нагадаємо

                            13 серпня в Україні було запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон.

                            Євген Устименко

                            СуспільствоТехнологіїФінанси
                            Дія (сервіс)
                            ПриватБанк
                            Михайло Федоров
                            Україна