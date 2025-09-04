Более миллиона украинцев уже используют Дія.Карточку для государственных выплат - Минцифры
Киев • УНН
Карточка доступна через приложение "Дія" и банки-партнеры, перечень которых вскоре расширится, заявил Михаил Федоров.
В Украине более 1 млн граждан открыли Дия.Карточку для личных средств, государственных выплат и соцпомощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Детали
Как отметил Федоров, на Дия.Карточку уже можно получить:
- еКнигу;
- еМалятко;
- Пакет школьника;
- Военные облигации;
- Ветеранский спорт;
- Помощь по
безработице;
- Помощь ВПЛ;
- Выплату пенсий;
- Помощь от международных
организаций и т.д.
При этом Национальный кэшбэк и еВосстановление работают отдельно и не входят в мультивалютную карту, уточнил Федоров.
Дия.Карточку можно оформить в смартфоне через мобильное приложение "Дия" или банки-партнеры:
- ПриватБанк;
- Monobank;
- Кредит Днепр;
- Абанк.
Вскоре их перечень расширится, добавил министр цифровой трансформации Украины.
Напомним
13 августа в Украине была запущена Дія.Карточка для удобного получения всех государственных выплат через смартфон.