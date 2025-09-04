$41.370.01
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Более миллиона украинцев уже используют Дія.Карточку для государственных выплат - Минцифры

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Карточка доступна через приложение "Дія" и банки-партнеры, перечень которых вскоре расширится, заявил Михаил Федоров.

Более миллиона украинцев уже используют Дія.Карточку для государственных выплат - Минцифры

В Украине более 1 млн граждан открыли Дия.Карточку для личных средств, государственных выплат и соцпомощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

Как отметил Федоров, на Дия.Карточку уже можно получить:

  • еКнигу;
    • еМалятко;
      • Пакет школьника;
        • Военные облигации;
          • Ветеранский спорт;
            • Помощь по безработице;
              • Помощь ВПЛ;
                • Выплату пенсий;
                  • Помощь от международных организаций и т.д.

                    При этом Национальный кэшбэк и еВосстановление работают отдельно и не входят в мультивалютную карту, уточнил Федоров.

                    Дия.Карточку можно оформить в смартфоне через мобильное приложение "Дия" или банки-партнеры:

                    • ПриватБанк;
                      • Monobank;
                        • Кредит Днепр;
                          • Абанк.

                            Вскоре их перечень расширится, добавил министр цифровой трансформации Украины.

                            Напомним

                            13 августа в Украине была запущена Дія.Карточка для удобного получения всех государственных выплат через смартфон.

                            Евгений Устименко

                            ОбществоТехнологииФинансы
                            Дія (сервис)
                            ПриватБанк
                            Михаил Федоров
                            Украина