Понад 90% дзвінків про воду, жоден не потрапив у ефір: гауляйтер Донеччини пушилін "поспілкувався з народом" - ЦНС

На окупованій Донеччині гауляйтер денис пушилін провів показову "пряму лінію" з мешканцями. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль хотів показати "відкритість влади", але вийшов черговий фарс.

Понад 90% дзвінків стосувались відсутності води, якої немає місяцями. Проте жоден не потрапив в ефір - усі звернення проходили фільтрацію. На лінії сиділи заздалегідь відібрані посіпаки, які пускали лише "зручні" питання - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що поки пушилін розповідає байки про "турботу і стабільність", люди на ТО Донеччини змушені пити воду з калюж і виживати без елементарних умов.

"Повернення до нормального життя можливе лише після звільнення територій від окупантів", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.

