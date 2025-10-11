$41.510.10
10 жовтня, 19:08 • 10638 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 20678 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 30436 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 23211 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 21429 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 27613 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 35748 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 38944 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19196 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19659 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Понад 90% дзвінків про воду, жоден не потрапив у ефір: гауляйтер Донеччини пушилін "поспілкувався з народом" - ЦНС

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Під час "прямої лінії" пушиліна понад 90% дзвінків стосувались відсутності води, якої немає місяцями, проте жоден не потрапив в ефір. Люди на ТО Донеччини змушені пити воду з калюж і виживати без елементарних умов.

Понад 90% дзвінків про воду, жоден не потрапив у ефір: гауляйтер Донеччини пушилін "поспілкувався з народом" - ЦНС

На окупованій Донеччині гауляйтер денис пушилін провів показову "пряму лінію" з мешканцями. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль хотів показати "відкритість влади", але вийшов черговий фарс.

Понад 90% дзвінків стосувались відсутності води, якої немає місяцями. Проте жоден не потрапив в ефір - усі звернення проходили фільтрацію. На лінії сиділи заздалегідь відібрані посіпаки, які пускали лише "зручні" питання

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що поки пушилін розповідає байки про "турботу і стабільність", люди на ТО Донеччини змушені пити воду з калюж і виживати без елементарних умов.

"Повернення до нормального життя можливе лише після звільнення територій від окупантів", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.

На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС17.08.25, 02:46 • 12157 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Донецька область
Україна