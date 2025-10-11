Более 90% звонков о воде, ни один не попал в эфир: гауляйтер Донетчины Пушилин "пообщался с народом" - ЦНС
Киев • УНН
Во время "прямой линии" Пушилина более 90% звонков касались отсутствия воды, которой нет месяцами, однако ни один не попал в эфир. Люди на ВО Донетчины вынуждены пить воду из луж и выживать без элементарных условий.
На оккупированной Донетчине гауляйтер Денис Пушилин провел показательную "прямую линию" с жителями. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что кремль хотел показать "открытость власти", но вышел очередной фарс.
Более 90% звонков касались отсутствия воды, которой нет месяцами. Однако ни один не попал в эфир - все обращения проходили фильтрацию. На линии сидели заранее отобранные приспешники, которые пропускали только "удобные" вопросы
В ЦНС указывают, что пока Пушилин рассказывает басни о "заботе и стабильности", люди на ВО Донетчины вынуждены пить воду из луж и выживать без элементарных условий.
"Возвращение к нормальной жизни возможно только после освобождения территорий от оккупантов", - резюмировали в ЦНС.
Напомним
На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, поставляющие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.
