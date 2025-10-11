$41.510.10
10 октября, 19:08 • 10631 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 20658 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 30418 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 23195 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 21412 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 27597 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 35735 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 38933 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19190 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19653 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Более 90% звонков о воде, ни один не попал в эфир: гауляйтер Донетчины Пушилин "пообщался с народом" - ЦНС

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Во время "прямой линии" Пушилина более 90% звонков касались отсутствия воды, которой нет месяцами, однако ни один не попал в эфир. Люди на ВО Донетчины вынуждены пить воду из луж и выживать без элементарных условий.

Более 90% звонков о воде, ни один не попал в эфир: гауляйтер Донетчины Пушилин "пообщался с народом" - ЦНС

На оккупированной Донетчине гауляйтер Денис Пушилин провел показательную "прямую линию" с жителями. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что кремль хотел показать "открытость власти", но вышел очередной фарс.

Более 90% звонков касались отсутствия воды, которой нет месяцами. Однако ни один не попал в эфир - все обращения проходили фильтрацию. На линии сидели заранее отобранные приспешники, которые пропускали только "удобные" вопросы

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что пока Пушилин рассказывает басни о "заботе и стабильности", люди на ВО Донетчины вынуждены пить воду из луж и выживать без элементарных условий.

"Возвращение к нормальной жизни возможно только после освобождения территорий от оккупантов", - резюмировали в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, поставляющие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.

На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС17.08.25, 02:46 • 12157 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Донецкая область
Украина