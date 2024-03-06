Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8538 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69396 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154592 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151360 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125328 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133822 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85654 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93347 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98949 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89752 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25844 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6872 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14486 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7482 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9610 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151360 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223436 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373003 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309077 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417167 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2432 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14511 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31664 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28459 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125328 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки

Київ • УНН

 • 63535 перегляди

Понад 1 000 українських сімей вже скористалися компенсаційними сертифікатами для придбання нового житла з моменту запуску програми для зруйнованого житла на початку цього року.

Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки

Понад 1000 українських сімей вже скористалися сертифікатами для придбання нового житла з моменту запуску програми компенсації за зруйновані війною домівки на початку цього року, повідомив віце-прем'єр-міністр - голова Мінвідновлення Олександр Кубраков у середу, пише УНН.

Уже понад 1 000 українських родин придбали нове житло за програмою компенсацій

- написав Кубраков у Facebook.

Програма компенсацій за повністю знищене житло фактично почала працювати на початку цього року. "За результатами двох місяців бачимо стабільну динаміку подачі заяв – сьогодні вона становить майже 11 тисяч. Далі механіка відпрацьована: комісія опрацьовує заяву, розраховує суму компенсації та формує сертифікат. Після сповіщення про наявність сертифікату – можна обирати нове житло", - вказав він.

Що ж до тих, хто вже придбав нову оселю:

• Найбільше житла купували у Київській області. Далі йдуть Харківська, Миколаївська та Чернігівська області. Більшість заявників обирають нове житло в межах свого регіону.

• Середня сума сертифікату — 1,8 млн грн.

• Переважна більшість власників житлових сертифікатів — це 75% — обирають квартири, і тільки чверть - приватні будинки.

Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в нерухомість, яка тільки в процесі будівництва.

Доповнення

У січні 2024 року також з’явилась можливість подати заяву на отримання компенсації у вигляді коштів, які можна буде витратити для відбудови приватного будинку на власній земельній ділянці. За цей час на отримання грошової компенсації подали заявки більше 600 громадян, додав Кубраков.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Чернігів
Миколаїв
Київ
Харків
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59