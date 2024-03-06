Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки
Київ • УНН
Понад 1 000 українських сімей вже скористалися компенсаційними сертифікатами для придбання нового житла з моменту запуску програми для зруйнованого житла на початку цього року.
Понад 1000 українських сімей вже скористалися сертифікатами для придбання нового житла з моменту запуску програми компенсації за зруйновані війною домівки на початку цього року, повідомив віце-прем'єр-міністр - голова Мінвідновлення Олександр Кубраков у середу, пише УНН.
Уже понад 1 000 українських родин придбали нове житло за програмою компенсацій
Програма компенсацій за повністю знищене житло фактично почала працювати на початку цього року. "За результатами двох місяців бачимо стабільну динаміку подачі заяв – сьогодні вона становить майже 11 тисяч. Далі механіка відпрацьована: комісія опрацьовує заяву, розраховує суму компенсації та формує сертифікат. Після сповіщення про наявність сертифікату – можна обирати нове житло", - вказав він.
Що ж до тих, хто вже придбав нову оселю:
• Найбільше житла купували у Київській області. Далі йдуть Харківська, Миколаївська та Чернігівська області. Більшість заявників обирають нове житло в межах свого регіону.
• Середня сума сертифікату — 1,8 млн грн.
• Переважна більшість власників житлових сертифікатів — це 75% — обирають квартири, і тільки чверть - приватні будинки.
Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в нерухомість, яка тільки в процесі будівництва.
Доповнення
У січні 2024 року також з’явилась можливість подати заяву на отримання компенсації у вигляді коштів, які можна буде витратити для відбудови приватного будинку на власній земельній ділянці. За цей час на отримання грошової компенсації подали заявки більше 600 громадян, додав Кубраков.