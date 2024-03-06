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Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 12:02  •  14664 просмотра

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Более 1 000 украинских семей уже воспользовались компенсационными сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы для разрушенного жилья в начале этого года.

Более 1000 украинских семей уже воспользовались сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы компенсации за разрушенные войной дома в начале этого года, сообщил вице-премьер-министр - глава Минвосстановления Александр Кубраков в среду, пишет УНН.

Уже более 1 000 украинских семей приобрели новое жилье по программе компенсаций

- написал Кубраков в Facebook.

Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье фактически начала работать в начале этого года. "По результатам двух месяцев видим стабильную динамику подачи заявлений - сегодня она составляет почти 11 тысяч. Далее механика отработана: комиссия обрабатывает заявление, рассчитывает сумму компенсации и формирует сертификат. После оповещения о наличии сертификата - можно выбирать новое жилье", - указал он.

Что касается тех, кто уже приобрел новое жилье:

- Больше всего жилья покупали в Киевской области. Далее следуют Харьковская, Николаевская и Черниговская области. Большинство заявителей выбирают новое жилье в пределах своего региона.

- Средняя сумма сертификата - 1,8 млн грн.

- Подавляющее большинство владельцев жилищных сертификатов - это 75% - выбирают квартиры, и только четверть - частные дома.

Сертификат действует в течение 5 лет. За него можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в недвижимость, которая только в процессе строительства.

Дополнение

В январе 2024 года также появилась возможность подать заявление на получение компенсации в виде средств, которые можно будет потратить для восстановления частного дома на собственном земельном участке. За это время на получение денежной компенсации подали заявки более 600 граждан, добавил Кубраков.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки
Over 1000 Ukrainian families have already purchased new housing under the compensation program for homes destroyed by war
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Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

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