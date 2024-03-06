Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

Более 1000 украинских семей уже воспользовались сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы компенсации за разрушенные войной дома в начале этого года, сообщил вице-премьер-министр - глава Минвосстановления Александр Кубраков в среду, пишет УНН.

Уже более 1 000 украинских семей приобрели новое жилье по программе компенсаций - написал Кубраков в Facebook.

Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье фактически начала работать в начале этого года. "По результатам двух месяцев видим стабильную динамику подачи заявлений - сегодня она составляет почти 11 тысяч. Далее механика отработана: комиссия обрабатывает заявление, рассчитывает сумму компенсации и формирует сертификат. После оповещения о наличии сертификата - можно выбирать новое жилье", - указал он.

Что касается тех, кто уже приобрел новое жилье:

- Больше всего жилья покупали в Киевской области. Далее следуют Харьковская, Николаевская и Черниговская области. Большинство заявителей выбирают новое жилье в пределах своего региона.

- Средняя сумма сертификата - 1,8 млн грн.

- Подавляющее большинство владельцев жилищных сертификатов - это 75% - выбирают квартиры, и только четверть - частные дома.

Сертификат действует в течение 5 лет. За него можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в недвижимость, которая только в процессе строительства.

Дополнение

В январе 2024 года также появилась возможность подать заявление на получение компенсации в виде средств, которые можно будет потратить для восстановления частного дома на собственном земельном участке. За это время на получение денежной компенсации подали заявки более 600 граждан, добавил Кубраков.