Помер син Джона Толкіна, що завершив "Сильмариліон"

“Спільнота Толкіна висловлює глибокі співчуття Бейлі, Саймону, Адаму, Рейчел і всій родині Толкін”, — йдеться у повідомленні спільноти. Останні роки свого життя письменник провів у Франції зі своєю дружиною Бейлі.

Крістофер Джон Руел Толкін — третій і молодший син британського письменника, лінгвіста, поета, філолога, професора Оксфордського університету, автора таких пригодницьких романів, як “Хоббіт, або Туди й назад” і “Володар перснів”. Їх дія розгортається у вигаданому світі під назвою Арда і його частини, що має назву Середзем’я.

Будучи послідовником свого батька, Крістофер зумів стати самостійним визнаним письменником. Однак прославився він більшою мірою завдяки доопрацюванню творів свого батька. Після смерті Толкіна-старшого син опублікував безліч незакінчених його творів, доповнивши їх батьківськими нотатками та невиданими рукописами. Зокрема, йому вдалося завершити і опублікувати в 1977 році книгу “Сильмариліон” — збірник міфів і легенд Середзем’я.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

— Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020

Як і Джон Толкін, багато років своєї кар’єри Крістофер віддав роботі професором в Оксфордському університеті. У 2016 році він був нагороджений медаллю Бодл за видатний внесок в літературу і комунікації, що присуджується Бодліанской бібліотекою при Оксфорді.

За інформацією газети Daily Mirror, саме Крістофер Толкін намалював знамениті карти до “Володаря Перснів”, які прикрашали всі книги автора з 1950 років. Видання звертає увагу на те, що без його участі мільйони шанувальників творчості Толкіна позбулися б можливості прочитати як мінімум чотири нових твори культового автора.

Крім згаданого “Сильмарилліону”, це “Берен і Лют’єн”, що розповідає про кохання смертного чоловіка і безсмертної представниці ельфів, яка в ім’я союзу відмовилася від вічного життя. Книга побачила світ у 2017 році через сто років після її написання.

Історія про кільце Всевладдя досягла піку своєї популярності після виходу на екрани фільмів, знятих за мотивами класичної трилогії. Однак Крістофер Толкін залишився незадоволений екранізаціями новозеландського режисера Пітера Джексона. У 2012 році в інтерв’ю французькій газеті Le Monde він розкритикував фільми, висловивши свої сумніви з приводу того, наскільки картинам вдалося зберегти сутність і красу книг. На думку Крістофера, автори екранізації “спустошили книгу, зробивши з неї бойовик для підлітків від 15 до 25 років”.

У свою чергу, Amazon викликались відзняти серіал за мотивами серії книг “Володар перснів”. Так, Amazon вже оголосив список акторів серіалу, а раніше були названі імена творців серіалу.