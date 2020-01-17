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Помер син Джона Толкіна, що завершив "Сильмариліон"

Київ • УНН

 • 24489 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Крістофер Толкін, син англійського письменника і поета Джона Толкіна (1892-1973), пішов з життя у віці 95 років. Про це в четвер повідомило Міжнародне товариство Толкіна на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Помер син Джона Толкіна, що завершив "Сильмариліон"

“Спільнота Толкіна висловлює глибокі співчуття Бейлі, Саймону, Адаму, Рейчел і всій родині Толкін”, — йдеться у повідомленні спільноти. Останні роки свого життя письменник провів у Франції зі своєю дружиною Бейлі.

Крістофер Джон Руел Толкін — третій і молодший син британського письменника, лінгвіста, поета, філолога, професора Оксфордського університету, автора таких пригодницьких романів, як “Хоббіт, або Туди й назад” і “Володар перснів”. Їх дія розгортається у вигаданому світі під назвою Арда і його частини, що має назву Середзем’я.

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Будучи послідовником свого батька, Крістофер зумів стати самостійним визнаним письменником. Однак прославився він більшою мірою завдяки доопрацюванню творів свого батька. Після смерті Толкіна-старшого син опублікував безліч незакінчених його творів, доповнивши їх батьківськими нотатками та невиданими рукописами. Зокрема, йому вдалося завершити і опублікувати в 1977 році книгу “Сильмариліон” — збірник міфів і легенд Середзем’я.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

— Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020

Як і Джон Толкін, багато років своєї кар’єри Крістофер віддав роботі професором в Оксфордському університеті. У 2016 році він був нагороджений медаллю Бодл за видатний внесок в літературу і комунікації, що присуджується Бодліанской бібліотекою при Оксфорді.

За інформацією газети Daily Mirror, саме Крістофер Толкін намалював знамениті карти до “Володаря Перснів”, які прикрашали всі книги автора з 1950 років. Видання звертає увагу на те, що без його участі мільйони шанувальників творчості Толкіна позбулися б можливості прочитати як мінімум чотири нових твори культового автора.

Крім згаданого “Сильмарилліону”, це “Берен і Лют’єн”, що розповідає про кохання смертного чоловіка і безсмертної представниці ельфів, яка в ім’я союзу відмовилася від вічного життя. Книга побачила світ у 2017 році через сто років після її написання.

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Історія про кільце Всевладдя досягла піку своєї популярності після виходу на екрани фільмів, знятих за мотивами класичної трилогії. Однак Крістофер Толкін залишився незадоволений екранізаціями новозеландського режисера Пітера Джексона. У 2012 році в інтерв’ю французькій газеті Le Monde він розкритикував фільми, висловивши свої сумніви з приводу того, наскільки картинам вдалося зберегти сутність і красу книг. На думку Крістофера, автори екранізації “спустошили книгу, зробивши з неї бойовик для підлітків від 15 до 25 років”.

У свою чергу, Amazon викликались відзняти серіал за мотивами серії книг “Володар перснів”. Так, Amazon вже оголосив список акторів серіалу, а раніше були названі імена творців серіалу.

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