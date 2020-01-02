"Відьмак" обігнав "Мандалорця" і став найпопулярнішим телесеріалом у світі

КИЇВ. 3 січня. УНН. "Відьмак" став найпопулярнішим телесеріалом у світі, зібравши 127 мільйонів запитів, тоді як "Мандалорець" набрав 115 мільйонів запитів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Businessinsider.