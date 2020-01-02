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"Відьмак" обігнав "Мандалорця" і став найпопулярнішим телесеріалом у світі

Київ • УНН

 • 22266 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. "Відьмак" став найпопулярнішим телесеріалом у світі, зібравши 127 мільйонів запитів, тоді як "Мандалорець" набрав 115 мільйонів запитів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Businessinsider.

"Netflix випустив свій наступний світовий хіт "Відьмак", заснований на фентезі-романі польського автора Анджея Сапковського. Він є найпопулярнішим телесеріалом у світі на усіх платформах, за даними компанії Parrot Analytics", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що компанія вимірює рейтинг на основі вираження попиту, що стандартизується у телевізійному вимірі. Він відображає бажання та залученість глядацької аудиторії серіалу, що сортується за важливістю.

"Серіал, що вийшов на Netflix 20 грудня, обійшов серіал Disney Plus "Зоряні війни", "Мандалорець", який був головним серіалом у світі за тиждень з 22 про 28 грудня. Відьмак був найкращим серіалом в США, що набрав майже 127 мільйонів запитів, тоді як "Мандалорець" набрав 115 мільйонів запитів на цьому тижні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий початок для "Відьмака" є вражаючим, оскільки минулого місяця "Мандалорець" обійшов за популярністю "Дивні речі", який був дуже популярним у США. Окрім того, серіал був найпопулярнішим у Великій Британії та Австралії.

Повідомляється, що Netflix визначає популярність серіалів на основі того, скільки людей переглянуло щонайменше перші дві хвилини серіалу в перші 28 днів виходу.

"Популярність "Відьмака" зростає, попри погані відгуки критиків. Шоу, в якому Генрі Кевілл грає найманого мисливця за монстрами, має 59% балів критиків на агрегаторі відгуків Rotten Tomatoes, що ґрунтуються на основі 63 відгуках та більш ніж 14 тисяч рейтингів користувачів", - повідомили у ЗМІ.

Нагадаємо, Netflix опублікував фінальний трейлер до серіалу "Відьмак".

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