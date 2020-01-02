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"Ведьмак" обогнал "Мандалорця" и стал самым популярным телесериалом в мире

"Ведьмак" обогнал "Мандалорця" и стал самым популярным телесериалом в мире

Киев  •  УНН

 • 22248 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. "Ведьмак" стал самым популярным телесериалом в мире, собрав 127 000 000 запросов, тогда как "Мандалорця" набрал 115 000 000 запросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Businessinsider.

"Netflix выпустил свой следующий мировой хит" Ведьмак ", основанный на фэнтези-романе польского автора Анджея Сапковского. Он является самым популярным телесериалом в мире на всех платформах, по данным компании Parrot Analytics", - сообщили в СМИ.

Указано, что компания измеряет рейтинг на основе выражения спроса стандартизируется в телевизионном измерении. Он отражает желание и вовлеченность зрительской аудитории сериала, сортируется по важности.

"Сериал, вышедший на Netflix 20 декабря, обошел сериал Disney Plus" Звездные войны "," Мандалорець ", который был главным сериалом в мире за неделю с 22 о 28 декабря. Ведьмак был лучшим сериалом в США, набрал почти 127 000 000 запросов , тогда как "Мандалорець" набрал 115 000 000 запросов на этой неделе ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое начало для "Ведьмака" является впечатляющим, поскольку в прошлом месяце "Мандалорець" обошел по популярности "Странные вещи", который был очень популярным в США. Кроме того, сериал был самым популярным в Великобритании и Австралии.

Сообщается, что Netflix определяет популярность сериалов на основе того, сколько людей посмотрело минимум первые две минуты сериала в первые 28 дней выхода.

"Популярность" Ведьмака "растет, несмотря на плохие отзывы критиков. Шоу, в котором Генри Кэвилл играет наемного охотника за монстрами, имеет 59% баллов критиков на агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes, основанные на основе 63 отзывах и более чем 14000 рейтингов пользователей", - сообщили в СМИ.

Напомним, Netflix опубликовал финальный трейлер к сериалу "Ведьмак".

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